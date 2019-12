Immobilien mit Innovationskraft: Value One und Kallco nutzen Synergien

Value One und Kallco starten ein Pilotprojekt in Wien. Ab 2020 entsteht das "KAY", ein Wohn- und Geschäftsgebäude, das mit innovativen Patenten von Kallco gebaut wird.

Wien (OTS) - Gleichermaßen bekannt und ausgezeichnet für die erfolgreiche Realisierung von besonders anspruchsvollen sowie innovativen Stadtentwicklungs- und Immobilienprojekten, werden Value One und Kallco in Zukunft zusammenarbeiten. Am 10. Dezember 2019 wurde das erste Vorhaben in Form einer Projektpartnerschaft besiegelt, wobei sich Value One als Grundeigentümer für Projektentwicklung, Finanzierung und Verwertung verantwortlich zeichnet. Bei der Umsetzung wird auf die von Kallco bekannten Stärken bei Entwicklung, Generalplanung und Projektmanagement gesetzt. „Nachhaltige und innovative Stadtentwicklung ist für die Zukunft unerlässlich und daher unterstreichen wir unsere Bemühungen Vorreiter in diesen Bereichen zu sein. Wir werden die jeweils unternehmenseigenen Expertisen und Stärken synergetisch wirken lassen, und eine Immobilie mit modernsten Klima- und Nutzungskonzepten entwickeln.“ beschreibt Walter Hammertinger, Geschäftsführer der Value One Development, die Zusammenarbeit.

"KAY" Erstes Projekt besiegelt

Value One bringt die Liegenschaft in Wien-Brigittenau, Engerthstraße 61-63, die Finanzierung und den Bauwillen für dieses großvolumige Investorenprojekt ein. Kallco wird bis Sommer 2022 mit den eigenen Patentsystemen SLIM BUILDING und KLIMA LOOP ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage und zehn Obergeschoßen realisieren. „Unsere patentierten Systeme ermöglichen Mehrwerte in Bezugnahme auf Flächeneffizienz und Mehrfachnutzbarkeit bei gleicher Kubatur, sowie Ressourcenschonung durch energetische Unterstützung mittels Erdwärme im gesamten Lebenszyklus der Immobilie" bestätigt Stefan Eisinger-Sewald, Geschäftsführer von Kallco.

Alleinstellungsmerkmale für Nachhaltigkeit sowie für leistbares Bauen und Wohnen

"KAY" als Investorenprojekt zeichnet sich durch die günstige Lage am Verkehrsknotenpunkt Handelskai aus und besticht durch die innovativen Patente SLIM BUILDING und KLIMA LOOP. Mit dem Einsatz dieser nachhaltigen Systeme in Ergänzung mit wohlbedachter Architektur sowie Bau- und Ausstattungsdetails wird ein hoher Grad bei der Zertifizierung nach ÖGNI und klima:aktiv angestrebt. Im Einklang mit dem Value One - Claim: "Länge mal Breite mal Höhe mal Freude" sind die Entscheidungsträger bei Value One und Kallco überzeugt, dass im Rahmen dieser Projektpartnerschaft reale Werte geschaffen werden, die besonders und vor allem nachhaltig im Sinne des Investors, sowie der künftigen NutzerInnen und nicht zuletzt im Sinne der Umwelt wirken und Freude bereiten.

Über Value One:

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 130 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 25.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von Milestone in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Über Kallco:

Die seit Dezember 2017 im Eigentum der WAG stehende Kallco Development ist seit der Gründung 1987 maßgeblich im Wiener Wohnbau engagiert und gilt als eines der innovativsten Immobilienunternehmen Wiens. Die Palette der Projekte ist weit gefächert und umfasst vorrangig Wohnbauten samt sozialer Infrastrukturen, die wesentliche Beiträge zur Stadtentwicklung leisten. Die soziale und baukulturelle Komponente spielt bei allen diesen Projekten eine wichtige Rolle, Innovationen wie SLIM BUILDING und KLIMA LOOP weisen neue Wege des Wohnbaus in die Zukunft. www.kallco.at

Rückfragen & Kontakt:

Value One:

Julia Panic

Head of Marketing & Communications

E: presse @ value-one.com

T: +43 1 217 121-0



Kallco:

Ronald Sirch

Marketing und Vertrieb

E: office @ kallco.at

T: +43 1 54625-0