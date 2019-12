Grünalternative Jugend fordert Neuverteilung des öffentlichen Raums

Wien (OTS) - Für die Grünalternative Jugend (GAJ) Wien hat das Jahr der Wien-Wahl bereits begonnen. Vergangenes Wochenende wählte die politische Jugendorganisation einen neuen Landesvorstand. Dieser plant bereits jetzt, wie man von grüner Seite im Angesicht der Gemeinderatswahlen im Herbst 2020 aktiv wird.



Der junge Landesvorstand strebt an, aus der rot-grünen eine grün-rote Koalition zu machen. „Nur so kann man den öffentlichen Raum im Interesse der Menschen neu verteilen“, so die neue Sprecherin des Vorstands, Clara Schmidt. Die Grünalternative Jugend setzt nun im Hinblick auf die Wahl einen Schwerpunkt auf das urbane Zusammenleben und organisiert Kampagnen, Veranstaltungen und Stadtführungen für ein grünes Wien. „Die Grünen kämpfen für eine gute Zukunft für alle. Deshalb fordern wir für Wien ein kostenloses Öffi-Ticket für alle, eine Mietpreisbremse und eine weitgehend autofreie Stadt“ fasst die 19-Jährige das Programm der GAJ zusammen. Die GAJ möchte dabei explizit an die Errungenschaften des Roten Wien anknüpfen. „Das Rote Wien bedeutete vor einem Jahrhundert mutige Politik im Interesse aller. Von diesem Mut ist leider kaum etwas übriggeblieben“, so Schmidt.



Ein grüner Wahlgewinn scheint im Hinblick auf die derzeitige Krise der SPÖ nicht mehr unrealistisch. Zwar holten die Grünen bei der Gemeinderatswahl 2015 nur 11,84% - seitdem erlebt die Partei jedoch einen Höhenflug. Die stetig wachsende Grünalternative Jugend Wien möchte nun alle ihre Aktivist*innen bis zur Gemeinderatswahl mobilisieren, um für ein grünes Wien zu werben.

