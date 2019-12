GotoSailing.com: Inselhüpfen in Kroatien für unter 10 € täglich

Segler wissen, jetzt ist die beste Buchungszeit für tolle Urlaubserlebnisse im Jahr 2020.

Oberhausen (OTS) - „Segeln in einem der schönsten Reviere am Mittelmeer muss nicht teuer sein. Für nur 9,43 €* pro Person/Tag kann man bei GotoSailing.com für 1 Woche z.B. eine Elan 333 in Kroatien chartern“, bestätigt Ulrich Küppers, Regional Manager von GotoSailing.com. Mit 1.246 Inseln ist die kroatische Adria ein Inselhüpfparadies für Yachtcharterer. Die meisten Inseln sind nur wenige Stunden voneinander entfernt und bieten einige der erstaunlichsten Naturschönheiten der Welt. Obwohl Hvar, Korcula, Vis und Brac die bei Charterern beliebtesten Inseln sind, hat die dalmatinische Küste noch viel mehr zu bieten. Küppers: „Beim Inselhüpfen in Kroatien entdecken die Segler mittelalterliche Städte und Festungen und genießen die wunderbare kroatische Küche sowie die berühmte Gastfreundschaft.“

GotoSailing.com: Einfach, verlässlich, professionell

Suchen, vergleichen und 100% online buchen zu sehr attraktiven Preisen für mehr als 200 Ziele in Kroatien, Griechenland, Türkei, Italien oder Spanien – das bietet die Buchungsplattform GotoSailing.com mit über 5.000 Yachten von mehr als 120 Charter-Unternehmen. Mit nur einem Mausklick können weitere Serviceleistungen wie Transitlog, Außenbordmotoren, Relingnetz für den Urlaub mit kleinen Kindern oder umfassende Pantaenius-Versicherungspakete dazu gebucht werden. „Wer seine Traumyacht gefunden hat, kann auf der Webseite von GotoSailing.com gleich den preiswertesten Flug zum nächstgelegenen Flughafen dazu buchen“, so Küppers weiter. Mit der Aktion Sail for Smile spendet die Onlineplattform bis zu 3% des Charterpreises an eine gemeinnützige Organisation oder an einen Segelverein nach Wahl, um die Jugendarbeit zu unterstützen. Diese Initiative wird unter anderem vom Schweizer und vom Deutschen Segler-Verband unterstützt.



*Preisbeispiel: Elan 333, Liegeplatz Kroatien, ACI-Marina Vodice, bei Belegung mit 6 Personen vom 11.-18.04.2020, incl. Internet-Hotspot an Bord

