UEFA Europa League auf PULS 4: LASK will gegen Sporting Gruppensieg fixieren morgen, um 20:15 Uhr live

Dem LASK ist der historische Aufstieg in K.o-Phase der UEFA Europa League gelungen. Jetzt geht es im letzten Vorrundenpiel gegen Sporting Lissabon um den Gruppensieg.

Wien (OTS) - Nach dem Sieg im Auswärtsspiel gegen Rosenborg Trondheim und dem damit verbundenen vorzeitigen Aufstieg des LASK in die K.o.-Phase der UEFA Europa League, gilt es in der letzten Partie der Gruppenphase noch eine letzte Hürde zu nehmen. Gegen den Tabellenführer Sporting Lissabon braucht die Mannschaft von Valerien Ismael einen vollen Erfolg um die Portugiesen noch von der Spitze zu verdrängen - eine Aufgabe, die nach der starken Leistung im Hinspiel alles andere als unmöglich erscheint.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner



Die Highlights aller restlichen Gruppenspiele, inklusive der Partie des WAC gegen AS Rom, gibt es ab 23:10 Uhr auf PULS 4.



UEFA Europa League LIVE: LASK vs. Sporting Lissabon

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4



