Republik sollte via ÖBAG die Anteile der Novomatic AG an der Casinos Austria AG kaufen

Krismer weint Novomatic AG keine Träne nach

St. Pölten (OTS) - Die Privatisierung der Casinos Austria (CASAG) hat die Marke und das Image geschädigt. Die Novomatic AG muss ihre Anteile zuerst der Republik und dem tschechischen Eigentümer Sazka-Group anbieten. „Bevor die Casinos Austria eine Casinos Czech aufgrund der 55% Eigenümerschaft wird, sollte die ÖBAG an einen Kauf denken“, so die niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer, wobei ein sofortiger Austausch an der ÖBAG Spitze ein Gebot sein muss.

