Die ersten Künstlerinnen und Künstler für die „Starnächte“ 2020 sind fixiert

Heinzmann, Mai und Antony am Wörthersee; Kaiser und Zucker in der Wachau

Wien (OTS) - Auch 2020 laden Alfons Haider und Barbara Schöneberger wieder zu den „Starnächten“ – und die ersten Künstlerinnen und Künstler für die musikalischen TV-Highlights stehen bereits fest: Bei der „Starnacht am Wörthersee“ feiert Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann am 18. Juli um 20.15 Uhr in ORF 2 ihre „Starnacht“-Premiere und wird gemeinsam mit Entertainer Ross Antony und Schlagerprinzessin Vanessa Mai auf der Bühne stehen. Bei der „Starnacht aus der Wachau“ sorgen u. a. Roland Kaiser und Ben Zucker am 19. September für beste musikalische Unterhaltung.

Tickets für die „Starnächte“ sind unter oeticket.com erhältlich, Infos zu VIP-Tickets gibt es unter starnacht.tv.

