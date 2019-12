BNI: Zwei Verstärkungen für das Nationalbüro in Wien

Silke Schreiber und Katharina Kast übernehmen zentrale Rollen im Nationalbüro

Wien (OTS) - Ab sofort verantwortet die gebürtige Wienerin Silke Schreiber (32) die Bereiche Accounting und Controlling beim weltweit führenden Unternehmernetzwerk Business Network International (BNI). Damit kümmert sie sich u.a. um die Budgeterstellung, Zahlungseingänge, Soll-Ist-Vergleiche, Mahnlauf sowie Vertragsverwaltung. Bevor Silke bei BNI anheuerte setzte sie Ihre Buchhaltungsexpertise bei Playtech BGT Sports, Immobilien Scout oder dem Kuratorium für Verkehrssicherheit ein.

Ebenfalls neu im BNI-Team ist Katharina Kast, MSt (40). Die Burgenländerin übernimmt die persönliche Assistenz des Geschäftsführers Michael Mayer und fungiert als zentrale Schnittstelle mit den Franchisepartnern in Deutschland und Österreich sowie dem Headquarter in den USA. Reiseorganisation, Protokollführung, Erstellung von Reportings, Newsletters und Statistiken sowie allgemeine Büroagenden runden ihr vielfältiges Arbeitsumfeld ab. Zuvor arbeitete die ausgebildete Musikethnologin und Master-Absolventin an der Oxford-Universität bei der Austrian Business Agency, Gasevo und Pacific Income Advisers in den USA.



Druckfähige Fotos von Silke Schreiber und Katharina Kast gibt es unter https://bni.de/de/news



BNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 7.800 Unternehmerteams in über 73 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.

