Stilsicher in die Ballsaison: willhaben kooperiert mit Trendscout Sasa Schwarzjirg

Wien (OTS) - IT-Cosmetics Testimonial und Moderatorin stellt Ballkleider-Auswahl für User zusammen

Highlight: Im Schrank von Sasa Schwarzjirg. Begehrte Einzelstücke im Dezember erwerbbar



Fashionistas aufgepasst: Derzeit kann frau in rund 35.000 Ballkleid-Inseraten auf willhaben stöbern. Das Angebot reicht vom kurzen Cocktailkleid bis hin zur wallenden Designer-Robe. Auch Trendscout Sasa Schwarzjirg weiß, welche Schätze darunter zu finden sind.



Wer auf der Suche nach dem nächsten IT-Piece ist, kann sich unter „Trends“ in der handverlesenen Ballkleid-Auswahl von Sasa umsehen. Die langjährige Modeexpertin wird ab sofort bis Februar eine Liste mit stilvollen Ballkleidern und passenden Accessoires zusammenstellen und laufend aktualisieren. „Ballkleider sollen kein Dasein im dunklen Kleiderschrank fristen. Tausende Roben warten darauf, wieder auf dem Tanzparkett funkeln zu können. Ich darf die Schönsten unter Ihnen vorstellen“, so Sasa Schwarzjirg.

willhaben-Nutzer können sich so ganz einfach mit den angesagtesten Outfits der Saison für kommende Veranstaltungen ausstatten. Neben opulenten Galakleidern finden sich auch reich verzierte Designer-Clutches und schicke Tanzschuhe. „Ich habe vor allem Kleider ausgesucht, die zeitlos schön sind und damit viele Jahre Freude bereiten. Es ist eine gute Mischung aus klassischen Ball-Farben wie Schwarz oder Rot, aber auch Trendfarben wie Cranberry, Orange Tiger und Powder Rosé.“

>>> Zur Ballkleid-Auswahl von Sasa auf willhaben

Zusätzlich zu der willhaben-Trendliste gibt es im Dezember die Möglichkeit, einen Blick in Sasas persönlichen Kleiderschrank zu erhaschen. Rund eine Woche lang können Modefans begehrte Stücke aus dem persönlichen Fundus der Moderatorin erstehen. Schnell sein lohnt sich dabei, denn bei den angesagten Fashion-Schätzen handelt es sich um exklusive Einzelstücke. „Viele meiner Kleider, trage ich nur ein einziges Mal für die Bühne oder den roten Teppich. Ich freue mich richtig, dass meine Schätze eine zweite Chance bekommen. Im Sinne der Nachhaltigkeit bin ich sowieso ein großer Fan von Style-Sharing, auch unter Freundinnen“, erzählt Sasa. Das Motto lautet: First come, first serve.



Über Sasa Schwarzjirg

Sasa ist Redakteurin, Moderatorin und das erste österreichisches L'Oréal Kampagnen-Gesicht (IT-Cosmetics). Mittlerweile kann sie auf zehn Jahre Erfahrung und Expertise in den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle zurückblicken. In der Welt der glitzernden Tanzveranstaltung fühlt sie sich schon fast zu Hause, gestaltet sie doch jedes Jahr zahlreiche TV-Beiträge rund um Balltrends und Balletikette.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com