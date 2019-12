Snatam Kaur - Live in Wien

Yoga-Weltstar zum ersten Mal in Österreich! Live-Auftritt im Gartenbaukino am Montag, 16.03.2020

Wien (OTS) - Österreichpremiere: SNATAM KAUR, Grammy 2019 Nominee & Performer aus USA, besucht Wien auf ihrer Europatour PEACE THROUGH SACRED CHANT 2020.



Yoga-Fans weltweit lieben SNATAM KAUR für ihre inspirierende und Ruhe bringende Musik. Mit „Peace Through Sacred Chant 2020“ wird sie am 16. März 2020 im Wiener Gartenbaukino – erstmals live – ihr österreichisches Publikum auf eine musikalisch-spirituelle Reise mitnehmen. Snatam Kaurs Musik ist mehr als Mantra-Gesang, delikat umwoben von modernen Musikelementen: Sie ist Heilung, Frieden und Liebe.



Für ihr Album „Beloved“ wurde Snatam Kaur 2019 für den Grammy Best New Age Album nominiert und trat bei den 61. Grammy Awards live auf. Nach Wien kommt sie gemeinsam mit Grecco Buratto (Gitarre), Ram Dass (Klarinette, Gitarre) und Sukhmani Kaur (Tabla, Percussion), um mit ihrer transzendentalen Musik die ersehnten Frühlingsenergien wachzurufen.



Snatam Kaum, auch Friedensaktivistin, Autorin, studierte Biochemikerin und Yoga-Lehrerin persönlich zu erleben und von ihren Klängen innere Ruhe zu schöpfen, ist das, worauf sich ihre Fans freuen dürfen. Denn „Beloved“ ist ein Album, den Snatam Kaur als eine Art Sound-Medizin-Set komponiert hat – jedes Stück strahlt seine eigene heilende Energie aus.



Der Kulturverein Rundum unterstützt das Konzert als ÖkoEvent, im ehrwürdigen Gartenbaukino am Parkring, das für sein Hollywood-Flair und gute Akustik bekannt ist, und spendet einen Teil der Einnahmen an ein Projekt für Klimagerechtigkeit und Aufforstung.

Snatam Kaur - Live in Vienna 2020

Einlass ab 18:30, Konzertbeginn: 19:30, Dauer: 2,5





Datum: 16.03.2020, 19:30 - 22:00 Uhr

Ort: Gartenbaukino

Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

Url: http://snatamkaur.rundum.works/

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen, Bilder, Interview- und Foto-Termine:

Georg Demmer, Agentur GADcon GmbH

presse @ gad.at +43 15355005