"Berufsdetektive kochen für Obdachlose"

Wien (OTS) - Unter diesem Motto kochen Berufsdetektive und Funktionäre des Österreichischen Detektivverbandes am Dienstag, den 10.12.2019 von 08:00 bis 13:00 Uhr in der Gruft 2, 1180-Wien, Lacknergasse 98. Das Leben läuft nicht immer in guten Bahnen. Gerade im Advent besinnen sich auch die Berufsdetektive des Österreichischen Detektivverbandes darauf. Gemeinsam füreinander. Journalisten sind herzlich willkommen, dabei zu sein.

Datum: 10.12.2019, 08:30 - 13:00 Uhr

Ort: Gruft 2

Lacknergasse 98, 1180 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Schweitzer, Berufsdetektiv und Rechtsanwalt

e-mail: schweitzer @ die-strafverteidiger.at

Telefon: 0664/3541141