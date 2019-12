FH Campus Wien gratuliert neuer uniko-Präsidentin Sabine Seidler

Wien (OTS) - Die FH Campus Wien freut sich über die Wahl von TU-Rektorin Sabine Seidler zur Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). Die FH Campus Wien bedankt sich herzlich für die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit und begrüßt die Fortsetzung gemeinsamer Aktivitäten.



„Im Namen der FH Campus Wien gratuliere ich Sabine Seidler herzlich zur Wahl als neue Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz“, betont der Vorsitzende der Geschäftsleitung der FH Campus Wien, Wilhelm Behensky. „Diese Wahl ist ein großer Vertrauensbeweis und eine ehrenvolle Anerkennung ihrer Leistungen. Seidler steht für die gemeinsamen Aufgaben von Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen. Sie wird weiterhin eine starke Stimme über die Universitäten hinaus für den gesamten tertiären Sektor sein, wenn es um Themen wie den Fachkräftemangel oder die Digitalisierung geht”, so Behensky und abschließend: „Wir bedanken uns bei ihr für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns darauf, diese gemeinsame Arbeit mit ihr in ihrer neuen Funktion zu vertiefen.“



FH Campus Wien

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und sieben Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen wird über die Campus Wien Academy abgedeckt.

