Innere Stadt: „Weihnachtsgedichte in Wiener Mundart“

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8, „Altes Rathaus“) wollen Ulrich Chmel (Rezitator) und Richard Pilkington (Gitarre) am Donnerstag, 12. Dezember, ab 17.30 Uhr, ihr Publikum auf das kommende Christfest einstimmen. Die Lesung mit Musikbegleitung hat den Titel „Weihnachtsgedichte in Wiener Mundart“. In dieser „Heiter-besinnlichen Stunde im Advent“ sind erfreuende Verse von Peter Bartl, Michael Haas, Anton Krutisch, Trude Marzik, Hans Werner Sokop und anderer Verfasser zu vernehmen. Museumsleiter Kurt Kospach begrüßt die Gäste. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Isabelle Jungnickel spricht einleitende Worte. Gegen 19.30 Uhr endet die Zusammenkunft. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos dazu: Telefon 4000/01 127. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1010@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Rezitator und Papiertheater-Leiter Ulrich Chmel: www.papiertheater.at/

Bezirksmuseum Innere Stadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 1. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/

