NEOS zu Peter Kaiser: Bildung als Schlüssel zur Eigenständigkeit – nicht Grundeinkommen

Gerald Loacker: „Wenn die SPÖ das Konzept ,Geld statt Arbeit‘ für den ,Kaiserweg‘ hält, beschleunigt sie ihren Untergang als ehemalige Partei der Arbeit nur zusätzlich“.

Wien (OTS) - Wie ein Elefant im Porzellanladen verhalte sich, so NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser im Ö1 Mittagsjournal beim Thema Grundeinkommen für jede und jeden. „Wer ein Grundeinkommen vorschlägt, muss auch erklären können, wie es funktionieren soll. Ohne den Ansatz einer Vorstellung, wie ein Grundeinkommen finanziert werden kann, prescht Kaiser vor. Die Hilflosigkeit und Unbeholfenheit der SPÖ ist damit ein weiteres Mal sichtbar geworden“, konstatiert Loacker.

Die wirklich brennenden Probleme, welche in den kommenden Jahren auf Österreich zukommen würden, seien ganz andere: „Die Wirtschaft wandelt sich rasch und braucht gut ausgebildete Arbeitskräfte. Wir haben so viele offene Stellen wie noch nie. Doch oft scheitert es an der Qualifikation. Daher ist Bildung der Schlüssel, um den Menschen ein Leben in Eigenständigkeit zu ermöglichen“. Mit einem Bildungskonto für jeden Erwerbstätigen wollen NEOS „lebenslanges Lernen unterstützen“, damit sich die Erwerbstätigen fit für den Arbeitsmarkt halten. „Wenn die SPÖ das Konzept ,Geld statt Arbeit‘ für den ,Kaiserweg‘ hält, beschleunigt sie ihren Untergang als ehemalige Partei der Arbeit nur zusätzlich“, schließt Loacker.

