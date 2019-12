Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien für Hans Schmid

Wien (OTS/RK) - Hans Schmid, Werbeunternehmer, Medienherausgeber, Winzer und Präsident der Vienna Capitals, ist diese Woche mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet worden. Der gebürtige Kärntner, der in Wien an der Hochschule für Welthandel studierte, und seine ersten beruflichen Stationen im Medienbereich absolvierte, eröffnete 1972 seine erste Werbeagentur. Die Anfänge waren äußerst bescheiden, doch schon bald machte er mit Marktanalysen auf sich aufmerksam und brachte sich und seine Firma international ins Gespräch. Mit der international vernetzten Agentur schuf er schließlich bedeutende Werbekampagnen, die nicht zuletzt das Zeitbild der 1970er und 1980er Jahre prägten. 1982 schließlich übernahm Hans Schmid die Muttergesellschaft der GGK.



Seinem nachhaltigen Interesse für den Journalismus folgte er ebenfalls als Unternehmer und gründete im Jahr 1980 einen eigenen Verlag, über den unter anderem das erfolgreiche Magazin „Wiener“ erschien.



Seit 2001 – nach dem Ausstieg aus dem Werbegeschäft – ist er Präsident der Wiener Eishockeymannschaft Vienna Capitals und widmet sich seither dieser Leidenschaft. Einer zweiten Leidenschaft, nämlich dem Weinbau, geht er mit den Traditionsheurigen „Mayr am Pfarrplatz“ und den Weinbergen um das sogenannte „Rote Haus“ nach. Der Betrieb umfasst nunmehr über 70 Hektar.



„Als Bürgermeister bin ich stolz darauf, dass Wien Wahlheimat so erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmer ist, die zum Wiener Wirtschaftsmotor beitragen“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen der feierlichen Verleihung. Diplomkaufmann Hans Schmid, Villacher Wirtshaus- und Eisenbahnerkind, ist heute Wiener Großwinzer. „Hans Schmid, dessen Lebensweg so vielfältig wie beeindruckend ist, hat sich umfassende Verdienste um das Land Wien erworben“, so der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann.

Pressebilder abrufbar unter www.wien.gv.at/pressebilder



(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Hanno Csisinko

Mediensprecher Bürgermeister der Stadt Wien

Tel: + 43 1 4000 81855

Email: hanno.csisinko @ wien.gv.at