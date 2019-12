ATV-Frage der Woche: 51% der ÖsterreicherInnen können noch länger auf Regierungsbildung warten

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen beim Polit-Trio Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek die Koalitionsverhandlungen im Fokus. So erhob Hajek in einer aktuellen Umfrage, welcher Aussage sich die ÖsterreicherInnen bezüglich der Dauer der Koalitionsbildung zwischen ÖVP und Grünen anschließen. 51 Prozent der ÖsterreicherInnen scheinen es dabei nicht so eilig zu haben. Denn sie sind der Ansicht, dass eine solide Regierungsbildung Zeit benötigt. 33 Prozent der ÖsterreicherInnen würden sich dennoch mehr Tempo wünschen. Unter den WählerInnen zeigt sich, dass vor allem die Grünen noch am wenigsten gestresst sind. 73 Prozent können hier noch auf eine Regierungsbildung warten. Im Kontrast dazu steht die FPÖ-Wählerschaft. Hier würden sich 46 Prozent mehr Tempo wünschen.



Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Die Stimmungslage ist äußerst stabil und hat sich in den letzten Wochen nicht verändert. Das heißt, die Verhandler haben einen Zeitpuffer. Denn bis auf die FPÖ-Wähler bringen alle anderen Verständnis für die Erzählung von ÖVP und Grünen mit. Wichtig ist für die beiden Parteien die Unterstützung durch die eigene Wählerschaft. 73 Prozent der Grün-Wähler und 64 Prozent der ÖVP-Wähler votieren für eine solide Regierungsbildung.“

Außerdem in der Sendung: Die Dauer-Diskussion um den Rauswurf von Heinz-Christian Strache und die SPÖ, die nach den vergangenen turbulenten Wochen wieder versucht auf Alltagsmodus zu schalten.

