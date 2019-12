Erste Ansiedlung im ecoplus Wirtschaftspark Föhrenwald

Bohuslav, Schneeberger: Firma Work Up beschäftigt am Standort zehn Mitarbeiter

St. Pölten (OTS/NLK) - Der ecoplus Wirtschaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt nimmt Fahrt auf: Mit der Firma Work Up GmbH hat der erste Betrieb seinen Standort im ecoplus Wirtschaftspark Föhrenwald eröffnet. „Wir legen hier im Wirtschaftspark Föhrenwald einen gezielten Schwerpunkt auf ein Miteinander von Ökologie und Ökonomie. Das kommt in einem speziellen Umweltkonzept zum Ausdruck, das mehr Grünraum im Wirtschaftspark Föhrenwald vorsieht“, sind sich Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav, Bürgermeister Klaus Schneeberger und die beiden ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und Jochen Danninger einig.

Die Work Up GmbH beschäftigt sich mit Vermietung, Servicierung und dem Verkauf von Spezial-Mastkletterarbeitsbühnen. Baufirmen, Dachdecker, Spengler, Aluminium-Glasfassadenbauer und der Brückenbau zählen zum Kundenkreis. Das Unternehmen gehört zur burgenländischen Rathmanner Unternehmensgruppe. Am Standort im Wirtschaftspark Föhrenwald werden vorerst rund zehn Mitarbeiter beschäftigt. Hermann Rathmanner und Sohn Martin Rathmanner, Eigentümer und Geschäftsführer der Rathmanner Holding, meinen: „Unsere Firma liegt verkehrsgünstig und ist von allen Richtungen schnell erreichbar. Mit ausgeklügelter Haustechnik, Dachbegrünungen auf sämtlichen Gebäudeteilen sowie einem großzügigen Bepflanzungskonzept erreichen wir eine durchwegs positive Umweltbilanz unserer Firma. Auch die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur ecoplus hat uns die Entscheidung für den Standort hier in Wiener Neustadt erleichtert.“

„Wiener Neustadt ist die einzige Stadt in Niederösterreich mit zwei Wirtschaftsparks und einem Technopol. Damit nimmt Wiener Neustadt nicht nur in der Region, sondern niederösterreichweit eine Sonderstellung ein und fungiert als Wirtschafts- und Innovationsmotor für das gesamte Industrieviertel“, freut sich Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav.

Das rund 18 Hektar große Areal des ecoplus Wirtschaftsparks Föhrenwald ist als Bauland Betriebsgebiet und Bauland Industriegebiet gewidmet und liegt verkehrstechnisch ideal direkt an der S 4-Anschlussstelle „Wiener Neustadt Süd“. „Der Wirtschaftspark Föhrenwald mit seiner ersten Betriebsansiedlung ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-Offensive in der Stadt. Durch engagiertes Vorgehen haben wir es geschafft, dass die Arbeitslosigkeit erstmals seit Jahren wieder gesunken ist. Ein gewichtiger Standortvorteil für das neue Betriebsgebiet ist natürlich die verkehrstechnische Anbindung durch die A 2 und die B 54, die nach der Errichtung der ÖBB-Unterführung an der B 54 noch attraktiver wird“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Helmut Miernicki und Jochen Danninger, Geschäftsführer von ecoplus, ergänzen: „Ecoplus betreibt in ganz Niederösterreich 18 Wirtschaftsparks im Eigentum oder in Beteiligung. Diese jahrzehntelange Erfahrung kommt uns auch hier zugute – wir wissen, was moderne Unternehmen von einem Standort erwarten. Daher bieten wir im Wirtschaftspark Föhrenwald die entsprechende Infrastruktur mit Breitband-Internet, Fernwärme, Kanal, Strom, Telekommunikation und Trinkwasser.“ Weiters wird als Spezialservice die Errichtung von maßgeschneiderten Mietobjekten angeboten, die individuell auf die Bedürfnisse der künftigen Mieter zugeschnitten werden.

