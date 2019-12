Ferien für Kinder in Not: Verkehrsbüro Group ist neuer Partner von Global Family

Wien (OTS) - Die Verkehrsbüro Group, Österreichs größter Tourismuskonzern, ist neuer Kooperationspartner von Global Family. Die touristische Menschenrechts- und Hilfsorganisation mit Sitz in Wien ermöglicht gemeinsam mit Partnerhotels Familien in Not einen kostenlosen Urlaub. Birgit Wallner, Leitung Konzernmarketing und Kommunikation der Verkehrsbüro Group, übergab einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro an Global Family Schirmherr und Burgtheater-Schauspieler Cornelius Obonya. „Für die Verkehrsbüro Group gehören Gastfreundschaft und Nächstenliebe untrennbar zusammen. Als Partner von Global Family ist es uns ein Anliegen, unheilbar kranken Kindern und traumatisierten Familien unbeschwerte Urlaubstage zu ermöglichen“, so Birgit Wallner.

Strahlende Kinderaugen bescheren

Für Alleinerzieher unter der Armutsgrenze, Familien mit schwer pflegebedürftigen Kindern und Gewaltopfer sind Ferien ein Fremdwort. „Worte können nicht beschreiben, was Urlaub für die betroffenen Familien bedeutet. Wir sind sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft der Tourismusunternehmen, die sich dem Reisebüro der Menschlichkeit angeschlossen haben“, bedankte sich Krystyna Polaska-Auer, Vorständin von Global Family. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Global Family über 900 Familien, die unverschuldet in Notsituationen geraten sind, Hoffnung geschenkt. Dabei werden auch die Kosten für die Begleitung durch Therapeuten und die Kosten für An- und Heimreise der Familien übernommen. „Reisen ist ein Grundrecht des Menschen. Aber es gibt sehr viele, die sich das einfach nicht leisten können. Die im wahrsten Sinne des Wortes arm sind. Mit unser aller Engagement wird es möglich, dass Menschen in Not einmal doch die Glücksmomente von unbeschwerten Ferien in Erfahrung bringen dürfen“, so Cornelius Obonya.

