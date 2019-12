Katzenfuttermarke GOURMET läutete die Weihnachtszeit ein

Für die Kampagne #smilewithGOURMET sammelten Promis Lächeln für den Tierschutz

Wien (OTS) - GOURMET startete mit der groß angelegten Kampagne #smilewithGOURMET in die Weihnachtszeit. Gemeinsam mit GOURMET begaben sich Maggie Entenfellner, Daniel Serafin und Andi Moravec auf die Jagd nach dem schönsten Lächeln und bescherten den Passanten beim MuseumsQuartier Wien süße Genussmomente.

Das Ziel der GOURMET Weihnachtskampagne: So viele Lächeln wie möglich sammeln, denn für jedes geschenkte Lächeln spendet GOURMET eine Portion Katzenfutter an das Krone-Katzenhaus, das Katzenheim Freudenau, den Verein Pfotenhilfe und den Tierschutzverein Mödling. Cornelia Stastny, Brand Managerin Purina PetCare Österreich, erklärt, wie es funktioniert: „Mit unserer diesjährigen Weihnachtskampagne von GOURMET unter dem Motto #smilewithGOURMET, möchten wir einen kleinen Beitrag zum Tierschutz leisten. Jeder ist dazu eingeladen, ein Foto mit seiner Katze unter dem Hashtag #smilewithGOURMET auf Social Media zu posten. Für jeden geposteten Beitrag spendet GOURMET eine Futterportion an österreichische Tierheime.“

Unterstützung erhielt die Katzenfuttermarke dabei von den eifrigen Weihnachtsengeln Maggie Entenfellner, Daniel Serafin und Andi Moravec. Sie verteilten im MuseumsQuartier Wien weihnachtlichen Lebkuchen in Katzenform und erhielten im Gegenzug dafür unzählige Lächeln von den Beschenkten.

Der Andrang war groß und so hatten die Promis alle Hände voll zu tun – Lebkuchen verteilen, Fotos schießen und natürlich wurde auch über die liebsten Stubentiger zu Hause geplaudert.

Auf der großen GOURMET Smile-Wall wurden die Fotos gesammelt und schon am ersten Tag der Weihnachtstour kam so eine beachtliche Menge an Futterspenden zusammen.

Die GOURMET Weihnachtstour 2019

Den ganzen Dezember lang tourt der weiße GOURMET Weihnachtstruck durch Wien und sammelt die schönsten Lächeln. Ein Live-Zähler vor Ort zeigt an, wie viele Lächeln bereits gesammelt werden konnten. Neben kulinarischen Kostproben für die Samtpfote, können auch Erinnerungsfotos aus der GOURMET Fotobox mit nach Hause genommen werden. Unter all jenen, die ihr Foto mit der GOURMET-Katze vor Ort oder ihrer eigenen Katze zu Hause mit dem Hashtag #smilewithGOURMET auf Social Media posten, wird ein exklusiver Aufenthalt im Almdorf Seinerzeit in Kärnten verlost.

Die Tourdaten:

Mi., 04.12.2019 11 - 18 Uhr MuseumsQuartier, Haupteingang, 1070 Wien

Do., 05.12.2019 09 - 20 Uhr Mariahilferstraße 42 - 48, 1070 Wien

Fr., 06.12.2019 09 - 18 Uhr Hauptbahnhof Vorplatz Nordwest, 1100 Wien

Do., 12.12.2019 11 - 21 Uhr Weihnachtsmarkt Donau City, 1220 Wien

Fr., 13.12.2019 09 - 18 Uhr Hauptbahnhof Vorplatz Nordwest, 1100 Wien

Do., 19.12.2019 15 - 21 Uhr MuseumsQuartier, Haupteingang, 1070 Wien

Fr., 20.12.2019 09 - 20 Uhr Mariahilferstraße 42 - 48, 1070 Wien

