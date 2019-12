Entscheidung im Paradies: ORF-Premiere für „Die Inselärztin – Das Geheimnis“ am 7. Dezember

Schwungvolle Fortsetzung der Reihe mit Anja Knauer, Tyron Ricketts und Friedrich von Thun in ORF 2

Wien (OTS) - Neustart gelungen! Für Inselärztin Filipa Wagner alias Anja Knauer könnte es kaum besser auf der Trauminsel Mauritius laufen – doch der Ärger im Paradies lässt nicht lange auf sich warten: Will sie auf Dauer mit Kollege und Chefarzt Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) glücklich werden, muss Filipa sich wohl oder übel den dunklen Flecken in ihrer Vergangenheit stellen. Sie glaubt, Schuld am Tod ihres früheren Lebensgefährten zu sein. Daniel will mit der Trauer um den Verlust seiner Frau abschließen, um mit Filipa ein neues Leben anfangen zu können. Als sie plötzlich beide Besuch von zwei Personen aus ihrer Vergangenheit bekommen, bleibt das nicht ohne Folgen. Denn im dritten Teil der Reihe stößt „Die Inselärztin“ auf „Das Geheimnis“ – zu sehen als ORF-Premiere am Samstag, dem 7. Dezember 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2. Unter der Regie von Peter Stauch standen neben Knauer in weiteren Rollen u. a. Tobias Licht, Helmut Zierl, Tyron Ricketts und Dennenesch Zoudé vor der Kamera. Außerdem mit dabei sind diesmal auch Austromime Friedrich von Thun, Suzanne von Borsody und Inez Bjørg David. Das Drehbuch stammt von Maja Brandstetter und Wolfgang Brandstetter. Turbulente Zeiten kommen auf „Die Inselärztin“ im nächsten Teil der Reihe am Samstag, dem 14. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu.

Mehr zum Inhalt:

Inselärztin Filipa (Anja Knauer) hat mit dem smarten Klinikkollegen Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht) ihr Glück gefunden. Allerdings fällt es der Frischverliebten schwer, sich auf eine feste Beziehung einzulassen. Als Daniel ihr nahelegt, bei ihm und seiner 13-jährigen Tochter (Sarah Warth) einzuziehen, löst das Fluchtreflexe bei Filipa aus. Sie muss immer noch den Tod ihres früheren Lebensgefährten verarbeiten, um sich bei ihrem Neuanfang auf Mauritius für eine Beziehung öffnen zu können. Den Weg dafür freimachen möchte ihre Schwiegermutter Martina (Suzanne von Borsody), die überraschend in der Ferienanlage auftaucht, um sich mit Filipa auszusprechen. Klärungsbedarf anderer Art hat Hoteldirektor Kulovits (Helmut Zierl) mit Barkeeper Mike (Tyron Ricketts), sein Sohn und heimlicher Mehrheitseigentümer des Ferienressorts. Als Mike kurzerhand und im Alleingang die Leitung übernimmt, fühlt sich sein Vater allerdings übergangen und schmeißt alles hin. Vater-Sohn-Konflikte überschatten auch den Urlaub des Hotelgasts Robert (Adnan Maral) mit dem Teenager Oliver (Philip Noah Schwarz). Zudem verursachen sie einen Verkehrsunfall, bei dem Tanja (Amanda Khan) schwer verletzt wird. Erst spät merken Filipa und Daniel, was Tanja wirklich fehlt. Gemeinsam kämpfen sie in der Inselklink um das Leben der alleinerziehenden Mutter.

