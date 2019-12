Kunst und Kultur für den guten Zweck: „Die ORF-III-‚Licht ins Dunkel‘-Gala“ live am 22. Dezember

Live-Auktion von 22 Exponaten und VIP-Packages, musikalische Acts von u. a. Daniela Fally und Bo Skovhus, Cesár Sampson, Alfons Haider

Wien (OTS) - Am vierten Adventsonntag, am 22. Dezember 2019, präsentiert ORF III Kultur und Information um 20.15 Uhr erstmals „Die ORF-III-‚Licht ins Dunkel‘-Gala“ live aus dem ORF RadioKulturhaus und aus dem ORF-Zentrum am Küniglberg. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr meldet sich live aus dem ORF-Zentrum, wo sie gemeinsam mit dem Auktionator des Dorotheums Rafael Schwarz durch die Versteigerung führt. Publikumslieblinge wie Verena Scheitz, Birgit Denk, Andreas Jäger und Michael Schottenberg nehmen indessen am Spendentelefon jede Unterstützung des TV-Publikums persönlich entgegen.

Im Mittelpunkt der Live-Auktionsgala steht die Versteigerung von insgesamt 22 hochkarätigen VIP-Packages und Kunstobjekten, u. a. von Xenia Hausner, Gottfried Helnwein und Arik Brauer. Eine detaillierte Übersicht ist auf der Website des Dorotheums unter

https://www.dorotheum.com/de/a/64711/ abrufbar. Außerdem können bis

21. Dezember bereits online erste schriftliche Vorgebote abgegeben werden. Der Erlös kommt dem Verein „Ich bin O.K.“ zugute. Das „O.K. Tanzstudio“ bietet nicht nur die weltweit erste Tanzausbildung für Menschen mit Down-Syndrom, sondern bespielt mit den abendfüllenden Produktionen der Kompanie auch Festivals auf der ganzen Welt. Die Schirmherrschaft des Projekts übernimmt Bundepräsident a.D. Heinz Fischer.

Eingebettet ist die Auktion in ein glanzvolles künstlerisches Rahmenprogramm, veranstaltet im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses mit u. a. musikalischen Acts von Daniela Fally und Bo Skovhus, Alfons Haider und Johanna Kräuter, Timna Brauer und Jasmin Meiri-Brauer, Cesár Sampson und dem Janoska Ensemble gemeinsam mit dem „Ich bin O.K.“-Tanzverein. Durch den Gala-Abend führen ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und ORF-III-Moderator Peter Fässlacher.

Die Exponate und VIP-Packages der Auktion im Überblick:

Gottfried Helnwein: „A Head of a Child 14 (Anna)”

Xenia Hausner: „Smart Depart“

Arminio Rothstein: „Marionette Arik Brauer“

Christian Ludwig Attersee: „Wettertor“

Manfred Wakolbinger: „Forces“

Design-Krippe mit Steffl-Sanctus

Peter Kogler: Ohne Titel

Sinasi Bozatli: „Hurricane“

Arik Brauer: „Mozart in Gold“

Arnold Schmidt: „Flugzeug 2019“

Jakob Gasteiger: Ohne Titel

Markus Prachensky: „Etruria“

KTM Freeride E-XC Motorrad

VIP-Package „erLesen“ inkl. Porträtsitzung mit Oskar Stocker

VIP-Package „Opernball“

VIP-Package „Bregenzer Festspiele“

VIP-Package „Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča“

VIP-Package „Eurovision Song Contest”

VIP-Package „Cats”

VIP-Package „Kunsthistorisches Museum“

VIP-Package „Jedermann“ in Kombination mit „Wiener Musikverein“

VIP-Package „ImPulsTanz“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at