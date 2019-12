Volksbank begeistert ihre Kunden mit Apple Pay

Einfaches, sicheres und individuelles Bezahlen für Volksbank-Kunden

Wien (OTS) - Die Volksbank gibt bekannt, dass sie ihren Kunden ab sofort Apple Pay anbietet und ihnen somit ein einfaches, sicheres und vertrauliches Zahlungserlebnis ermöglicht. Apple Pay ist auf iPhone, Apple Watch, iPad und Mac verfügbar und Kunden können schnell und bequem im Geschäft, in Apps und auf Websites einkaufen.

"Es könnte nicht einfacher sein – ich zahle bequem mit Face ID oder Touch ID", erklärt DI Gerald Fleischmann, Vorstandsvorsitzender der VOLKSBANK WIEN AG und freut sich, dass er seine PIN nicht mehr eingeben muss.

Sicherheit und Datenschutz sind das Herzstück von Apple Pay. Bei der Verwendung einer Debitkarte mit Apple Pay, werden die tatsächlichen Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf den Apple Servern gespeichert. Stattdessen wird eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, verschlüsselt und sicher im Sicherheitselement des Gerätes gespeichert. Zusätzlich wird jede Transaktion mit einem einmalig gültigen und eindeutigen, dynamischen Sicherheitscode autorisiert.

Apple Pay ist besonders einfach in der Handhabung und Nutzer erhalten auch weiterhin alle Prämien und genießen alle Vorteile, die im Zusammenhang mit den Debitkarten der Volksbank angeboten werden.

In Zukunft wird Bezahlen noch einfacher: Mit iPhone und Apple Watch können Kunden in Geschäften, Restaurants, Taxis, Automaten und vielen anderen Orten mit Apple Pay bezahlen. Beim Einkauf in Apps oder im Web in Safari mit Apple Pay entfällt das manuelle Ausfüllen umfangreicher Kontoformulare oder das wiederholte Eingeben von Versand- und Rechnungsinformationen. Jeder Apple Pay Kauf wird mit nur einem Blick oder einer Berührung mit Face ID oder Touch ID oder dem Passwort des Gerätes autorisiert.

Weitere Informationen zu Apple Pay finden Sie unter: http://www.apple.com/at/apple-pay sowie http://www.volksbank.at/applepay

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 26,7 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.600 Mitarbeitern in 279 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand 30.06.2019)

