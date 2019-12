„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ – am 5. Dezember in ORF 1

Das Vorabendquiz mit Oliver Polzer – wochentags um 18.20 Uhr

Wien (OTS) - Welcher Fußballer ist gesucht? 1. Er spielte bei Barcelona, 2. Er fuhr als Trainer zur

Fußball WM 1998, 3. Sein Spitzname lautet „Schneckerl“, 4. Er stand beim legendären Cordoba-Spiel 1978 als Spieler für Österreich am Platz. Einer dieser Hinweise ist falsch und soll die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Suche nach dem richtigen Begriff in die Irre führen.

Beim ORF-1-Vorabendquiz „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ kommt es bei Moderator Oliver Polzer wochentags um 18.20 Uhr auf die richtige Mischung aus Kombination, Konzentration, Wissen und Risiko an.

Folgende Kandidatenpaare gehen in der Sendung am 5. Dezember an den Start: Marion Milliac aus Klosterneuburg in Niederösterreich & Reinhard Stelzer aus Oberaich in der Steiermark, Bettina Müller aus Mallnitz in Kärnten & Bettina Eichhorn aus Echsenbach in Niederösterreich, Paul Krenn aus Unterlamm in der Steiermark & Edwin Grätzer aus Neustift bei Güssing im Burgenland.

