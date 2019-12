X. Weihnachtsball für Kinder

Eine einzigartige Veranstaltung feiert ihr rundes Jubiläum mit tausend Kindern

WieA (OTS) - Bereits zum 10. Mal findet heuer der bereits zur Tradition gewordene Weihnachtsball für sozial benachteiligte Kinder in der Wiener Hofburg statt.

Der Weihnachtsball für Kinder „Energy for Life“ ist vom Kulturleben Wiens nicht mehr wegzudenken und ist ein wertvoller und wesentlicher Beitrag zum sozialen Verständnis in Österreich. Am 11. Dezember erwarten der Obmann des Vereins Energy for Life Alexander Betanishvili und sein Team wieder hunderte Kinder aus verschiedenen sozialen Organisationen. Zum diesjährigen Jubiläum unter dem Motto „Der schönste Weihnachtsbaum“ wurde eine märchenhafte Vorführung vorbereitet – eine atemberaubende Show-Highlight der Adventszeit im wunderschön geschmückten Ballsaal der Hofburg, die zu einem großen Teil auch von Kindern mitgestaltet wird.

Prominente Künstler und namhafte Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik unterstützen das Anliegen von Energy for Life und sorgen für ein soziales Miteinander.



„Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Partnern und Freunden, die uns über die Jahre unterstützen und somit diese exklusive Veranstaltung ermöglichen. Nur dank ihrer Hilfe können wir den Ball in der Wiener Hofburg ausrichten, für die Kinder Geschenke vorbereiten und ihnen eine unentgeltliche, freie Teilnahme ermöglichen. Denn diesen Kindern möchten wir zeigen, dass wir an sie glauben und sie uns nicht egal sind. Wir möchten ihnen ein wunderschönes Fest schenken und ihnen den Glauben an Wunder stärken. Denn Wunder macht nur der Mensch möglich – mit viel Liebe und Herzenswärme. Und die Hofburg ist absolut der richtige Ort dafür“, bringt Vereinsobmann Alexander Betanishvili sein Anliegen vor.

2010 wurde der Weihnachtsball für Kinder zum ersten Mal ausgerichtet und ist seitdem zu einem Fixpunkt in der Weihnachtszeit geworden. Die von Caritas, Volkshilfe, Diakonie, Concordia Lenz, Verein Ute Bock, der Schwerhörigenschule, Max&Lara und v.a. Organisationen betreuten Kinder zählen zu den treuen Gästen, wobei Energy for Life sich jedes Jahr auch auf neue Sozialeinrichtungen freuen darf.

Zusätzlich veranstaltet Energy for Life für die im AKH stationierten Kinder jährlich ein Weihnachtsfest mit viel Zauber, Musik und Theater. Auch morgen, am 5.12.2019 werden sich die kleinen Gäste auf eine besondere Aufmerksamkeit freuen und bekommen ein voll gefülltes Geschenksackerl.

Über den Veranstalter

Energy for Life–Social Foundation ist eine karitative Organisation, die sich seit 2008 um die Integration gesellschaftlich benachteiligter junger Menschen – u.a. auch mit besonderen Bedürfnissen – kümmert. Bereits mehr als 15.000 Kinder aus 30 Ländern sind in den letzten elf Jahren in den Genuss gekommen, diverse Projekte dieses Vereins in Anspruch zu nehmen.

Förderer und Partner des Weihnachtsballs für Kinder

Hinter dem stimmungsvollen Weihnachtsevent stehen zahlreiche kleine und große heimische Unternehmen, die sich dieses besondere Anliegen zu Herzen nehmen und entweder finanziell, mit Sachspenden oder mit ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützen.

X. Weihnachtsball für Kinder

Beginn um 15:00 Uhr, Einlass ab 14:00 Uhr

Datum: 11.12.2019, 15:00 Uhr

Ort: Wiener Hofburg

1010 Wien, Österreich

