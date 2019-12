ORF SPORT + mit dem Biathlon-Weltcup in Östersund

Am 5. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Östersund (Frauen Einzel) um 16.15 Uhr, ein Interview mit Golfer Bernd Wiesberger zur Saisonbilanz um 19.00 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.15 und 22.30 Uhr, das FIS Alpine Ski World Cup Magazine 2019/20 (Killington und Lake Louise) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, ein Interview mit Nicole Schmidhofer um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix Abu Dhabi 2019 um 20.30 Uhr sowie „Europe Coast to Coast“ (mit Wolfgang Fasching) um 22.30 Uhr.

Östersund in Schweden ist von 28. November bis 8. Dezember die erste Station des Biathlon-Weltcups in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Günther Beck.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

