Länderübergreifende Guerilla-Aktion in Salzburg und Freilassing!

KAMBAKU verteilt 10.000 Gutschein-Magnetbuttons.

Salzburg Stadt (OTS) - Nach dem Elefantentröten beim ORF-Sommergespräch hat sich das österreichische Getränke-Startup KAMBAKU eine neue Guerilla-Marketingaktion einfallen lassen:



Derzeit kommt man in Salzburg Stadt und Freilassing kaum an den runden Magnet-Buttons mit dem Elefantenlogo vorbei. In beiden Städten werden die Magnete an Fußgängerampeln, Geländern und Haltestellen angebracht und wer einen findet, kann ihn bis 31.12.2019 bei GLOBUS Freilassing und im neuen Getränkemarkt MAXUS Freilassing gegen eine Flasche KAMBAKU Power Coccao eintauschen.



Die Aktion wird auf Facebook, Instagram und der KAMBAKU-Website beworben (Foto zur Verwendung!): https://www.ots.at/redirect/kambaku2



„Zusätzlich sind wir mit unserem KAMBAKU-Mobil mit dem lebensgroßen Elefanten in Salzburg und Freilassing unterwegs und haben natürlich auch Kostproben dabei“, sagt Alexander Wacker, der Geschäftsführer des Jungunternehmens.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Wacker

Tel.: +43/680/2145856

alexander.wacker @ kambaku.energy

http://www.kambaku.energy

https://www.facebook.com/Kambaku.Energy/

https://www.instagram.com/kambaku_coccao/