AVISO: Buchpräsentation Österreichische Geschichte: Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart

Podiumsdiskussion mit Autor Ernst Bruckmüller auf Einladung von Nationalratspräsident Sobotka

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Böhlau Verlag laden am Donnerstag, dem 5. Dezember 2019 um 17.30 Uhr zur Buchpräsentation "Österreichische Geschichte: Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart" in das Parlament in der Hofburg.

Nach der Begrüßung durch Nationalratspräsident Sobotka und einleitenden Worten von Waltraud Moritz, Verlagsleitung des Böhlau Verlags, diskutieren am Podium der Autor Ernst Bruckmüller sowie Christina Lutter und Thomas Winkelbauer vom Institut für Österreichische Geschichtsforschung der Universität Wien. Die Moderation übernimmt Peter Urbanitsch (Österreichische Akademie der Wissenschaften).

Veranstaltung: Buchpräsentation Österreichische Geschichte: Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart

Zeit: Donnerstag, 5. Dezember 2019 um 17.30 Uhr

Ort: Dachfoyer im Parlament in der Hofburg

