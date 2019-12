„Q1 Ein Hinweis ist falsch“ – am 4. Dezember in ORF 1

Das Vorabendquiz mit Oliver Polzer – wochentags um 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Welcher Vorname ist gesucht? 1. Er ist ein Palindrom, 2. Er beginnt mit A, 3. Er ist ein männlicher Vorname, 4. Ein bekannter Ostfriese trägt diesen Namen – Einer dieser Hinweise ist falsch und soll die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrer Suche nach dem richtigen Begriff in die Irre führen.

Beim ORF-1-Vorabendquiz „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ kommt es bei Moderator Oliver Polzer wochentags um 18.20 Uhr auf die richtige Mischung aus Kombination, Konzentration, Wissen und Risiko an.

Folgende Kandidatenpaare gehen in der Sendung am 4. Dezember an den Start: Florian & Gernot Kühteubl aus Katzelsdorf in Niederösterreich, Florian Kypry aus Wien & Nina Brandl aus Pressbaum in Niederösterreich, Martin Schmidhammer aus Regau aus Oberösterreich & Arno Gattermann aus Villach in Kärnten.

