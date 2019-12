Universität für angewandte Kunst Wien: FRIDAYS FORUM für Schülerinnen und Schüler - Immer freitags von 10 bis 11.30 Uhr

Wien (OTS) - Seit 25.10.2019 bietet die Universität für angewandte Kunst Wien immer freitags eine öffentliche Lehrveranstaltung zum Thema globale Klimakrise. Das FRIDAYS FORUM richtet sich gezielt an Schülerinnen und Schüler bzw. Schulklassen, die an den wöchentlichen Demonstrationen von Fridays for Future teilnehmen möchten, ohne die Schulpflicht zu verletzen. Alle Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebestätigung. Schulklassen werden ersucht sich anzumelden - uninetz@uni-ak.ac.at -, für Einzelpersonen ist keine Anmeldung notwendig.

Inhaltlich beschäftigt sich das FRIDAYS FORUM mit Fragestellungen aus den Bereichen Ökologie, Nachhaltigkeit und Klima. Lehrende und Studierende der Universität für angewandte Kunst Wien bestreiten das Lehrangebot und widmen sich dem Themenfeld mit künstlerisch-kritischen, gestalterischen bzw. kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Da Inhalte, Methoden und Vortragende wie auch die Form und das Format variieren,entsteht ein vielfältiges Programm. Das kommende FRIDAYS FORUM am 6.12.2019 unter dem Titel "Invisible Oil" widmet sich dem Thema Erdöl. "From Mud to Outer Space" am 13.12.2019 beschäftigt sich mit Wasser bzw. Gewässern und in der letzten Veranstaltung kurz vor Weihnachten werden unter dem Titel "Mangel an Bedeutung – vom Überfluss des Essens" Nahrungsmittel thematisiert. Ins Neue Jahr 2020 wird unter dem Titel "Landunter" am 10.1.2020 gestartet bevor es am 17.1.2020 um "Unite and Shine" geht. Das Schul- und auch Universitätssemester beendet das FRIDAYS FORUM am 24.1.2020 mit dem Thema "Leben im Anthropozän – aus Welt zu bestehen ist nicht unbedingt einfach". Das FRIDAYS FORUM findet immer freitags – ausgenommen vorlesungsfreie Zeit – vor dem Klimastreik von 10 bis 11.30 Uhr im Auditorium der Angewandten, 1030, Vordere Zollamtsstraße 7, statt. Detaillierte Informationen: www.dieangewandte.at/fridaysforum.

Fotos zum Download stehen zur Verfügung auf www.dieangewandte.at/presse. Die Fotos zeigen Schülerinnen und Schüler aus zwei Wiener Schulen beim FRIDAYS FORUM am 29.11.2019 an der Angewandten. Fotocredits: (c)eSeL.at- Lorenz Seidler

