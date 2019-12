Bernhuber: "Vorweihnachtlicher Gruß aus Österreich"

Österreichischer Christbaum für Europaparlament / Österreichische und internationale Prominenz beim Festakt

Brüssel (OTS) - Bereits zum 22. Mal schmückt ein Christbaum aus Österreich das Europaparlament während der Advents- und Weihnachtszeit. "Die geschmückte Tanne ist ein vorweihnachtlicher Gruß aus Österreich an das Europaparlament. Die Tanne erinnert uns daran, dass der Advent eine Zeit zum Innehalten ist. Gerade in politisch und wirtschaftlich turbulenten Tagen, wie wir sie jetzt erleben, brauchen wir diese Einkehr. Die Weihnachtszeit soll genützt werden, neue Richtungen zu finden, Weichen neu zustellen und Kräfte zu bündeln“, sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber, der den österreichischen Christbaum heute Abend an Othmar Karas überreicht, den Vizepräsidenten des Europaparlaments.

"Ich freue mich sehr, diesen beeindruckenden Baum aus meiner engeren niederösterreichischen Heimat wieder als Vizepräsident für alle Abgeordneten und Mitarbeiter des Europaparlaments entgegennehmen zu dürfen. Der Christbaum aus Österreich ist das eindrücklichste Symbol des nahenden, gemeinsamen Weihnachtsfestes im Kreise der Familie und Freunde. Er ist ein Pol der Ruhe und der Besinnung inmitten der vielfach hektischen Vorweihnachtszeit im Europaparlament. Ich bin stolz und zufrieden, dass diese schöne österreichische Tradition auch in der neuen Legislaturperiode würdig und festlich fortgesetzt wird", sagt Karas.

Bernhuber betont, dass die Tanne das Produkt der Arbeit von Bäuerinnen und Bauern ist: "Unsere heimischen Familienbetriebe sind eine wesentliche gesellschaftliche Stütze. Durch ihre wertvolle Arbeit sichern sie unsere Lebensmittel und erhalten und pflegen den ländlichen Raum und unsere Wälder. Das wird auch durch die Traditionen in der Advents- und Weihnachtszeit spürbar", sagt Bernhuber.

Österreichische und europäische Prominenz begleiten den Festakt. Österreichs Budgetkommissar Johannes Hahn sowie EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski werden ebenso an der traditionellen Übergabe im Europaparlament teilnehmen, wie der Stellvertreter der Landeshauptfrau von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, und ÖVP-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler.

Ein besonderer festlicher Höhepunkt wird die feierliche Segnung der 4,5 Meter hohen Nordmanntanne, für die Diözesanbischof Alois Schwarz nach Brüssel reist. Die Tanne stammt aus einer nachhaltigen Christbaumkultur von Leopoldine Buchegger und ihrem Sohn Christoph bei Maria Laach am Jauerling, wie der Obmann der Niederösterreichischen Christbaumbauern, Franz Raith, berichtet, der an den Feierlichkeiten teilnimmt.

Musikalisch umrahmt wird die Christbaumübergabe von 50 Schülern der HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg. Danach lädt Alexander Bernhuber zu einem vorweihnachtlichen Empfang in die Landesvertretung des Freistaats Bayern bei der Europäischen Union.

Begründet wurde die Tradition des österreichischen Christbaums im Europaparlament 1998 durch die damalige EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber. Heuer organisiert erstmals der niederösterreichische ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber die traditionelle Christbaumübergabe im Europäischen Parlament: "Der Christbaum ist eines der wichtigsten Symbole der Weihnachtszeit. Er ist auch ein schönes Sinnbild für die tüchtige Arbeit unserer heimischen Land- und Forstwirte und deren nachhaltige Waldbewirtschaftung", sagt Bernhuber.

Weitere Ehrengäste, die an den Feierlichkeiten im Europaparlament teilnehmen: Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes und Nationalratsabgeordneter, Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und Nationalratsabgeordneter, die Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Klaudia Tanner, Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes und Landtagsabgeordnete, Josef Pröll, Vizekanzler a. D. und Landesjägermeister von Niederösterreich, Andrä Rupprechter, Landwirtschaftsminister a. D., Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, Rudolf Rosenstatter, Obmann von PEFC Austria und Niederösterreichs Weinkönigin Diana Müller.

