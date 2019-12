"Weathering With You" - Das neue Werk von "your name."-Autor Makoto Shinkai (FOTO)

Berlin (ots) - Nach dem überwältigenden Verkaufserfolg des Romans von "your name." erscheint am 5. Dezember 2019 das neue Werk von Makoto Shinkai "Weathering With You" bei Egmont Manga. Der Roman ist parallel zum gleichnamigen Animationsfilm entstanden, der am 16. und 19. Januar in die deutschen und österreichischen Kinos kommt.

Der Oberschüler Hodaka zieht von seiner abgelegenen Heimatinsel nach Tokio, wo es seit Wochen unaufhörlich regnet. In der Megametropole gerät er sehr schnell in finanzielle Not und nimmt deshalb eine Stelle als Redakteur bei einem okkulten Magazin an. Bei seinen Recherchen für einen Artikel lernt er Hina kennen - ein Mädchen, das das Wetter beeinflussen kann. Die beiden freunden sich an und finden einen Weg, aus ihrer Fähigkeit, den Himmel aufklaren zu lassen, ein Geschäft zu machen. Doch müssen sie sehr bald feststellen: Wie alles Gute im Leben hat auch diese Gabe hat ihren Preis...

Makoto Shinkai wurde 1973 geboren. Als Regisseur der Kurzfilm-Animation "Stimme des Sterns" machte er auf sich aufmerksam und produzierte unter anderem die Filme "Die Reise nach Agartha" und "Garten der Worte", welche in Japan zahlreiche Auszeichnungen erhielten. Die von ihm verfassten Buchadaptionen seiner Filme waren ebenfalls preisgekrönt. 2016 gelang ihm mit "your name." der internationale Durchbruch als Autor und Regisseur. "Weathering With You" ist sein neuestes Meisterwerk.

Verkaufsleiter Comic und Manga Markus Iking über "Weathering With You":

"In Japan zählt der Film Weathering with you mit rund 11 Millionen US-Dollar Umsatz am Startwochenende zum Kassenschlager des Jahres und ist somit erfolgreicher als der Vorgänger "your name."! In Deutschland freuen wir uns jetzt auf den Roman und im Frühjahr 2020 auf die Mangas. Wir sind überzeugt, dass der Erfolg der "your name."- Bücher, die wir bereits über 110.000 Mal verkauft haben, einen nachhaltigen Effekt auf die Verkäufe von "Weathering With You" haben wird."

Programmleiter von Egmont Manga Michael Peter:

""Weathering With You" ist ein großartiger Mix aus Romantik, Phantastik und ganz viel Japan. Das erzählerische Wunderkind Makoto Shinkai nimmt uns mit in ein geheimnisvolles Tokio und lässt uns staunen!"

Der Roman "Weathering With You" von Makoto Shinkai (304 Seiten, ISBN 978-3-7704- 2608-9, EUR 15,00) erscheint am 05.12.2019 bei Egmont Manga. Weitere Informationen unter: https://egmont-manga.de/buch/weathering-with-you-roman

