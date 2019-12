Christmas Gospel: Für alle Menschen die gerne singen, auch ohne Vor- oder Notenkenntnisse

Wien (OTS) - Seit 2015 ist SING im CHOR zu einem wichtigen und großen Chor herangewachsen. Wir singen am Lagerfeuer, fahren gemeinsam auf Workshops, singen manchmal auch an ungewöhnlichen, ganz besonders schönen und geschichtsträchtigen Orten und im Jänner findet ein Gospelworkshop statt. Aber am wichtigsten ist die Tatsache, dass SING im CHOR ein Chor für singfreudige Menschen ist, bei dem jede und jeder herzlich willkommen ist – auch wer keine Noten lesen kann.Bei SING im CHOR singen Menschen die gerne singen, egal welcher Herkunft oder Weltanschauung, jeder Mensch der gerne singt ist willkommen. Ob Schlager, Wienerlied, Pop oder Gospel, wir üben an einem unserer Nachmittage meistens zwei oder drei Lieder und teilnehmen kann jeder der sich per Mail angemeldet hat.

Elisabeth Janousek: "Meine Vision ist, jene Menschen die gerne singen zu erreichen, damit sie den Traum und die Freude in einem Chor zu singen auch leben können". Einzigartig ist auch unser Christmas Gospel, heuer am 15.12.2019 im Schutzhaus am Schafberg. Mehr dazu auf www.janousek.cc

Christmas Gospel

Einzigartig in Wien - Christmas Gospel für alle Menschen die gerne singen, auch ohne Vor- oder Notenkenntnisse. Einfach per Mail elisabeth @ janousek.cc anmelden

Datum: 15.12.2019, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Schutzhaus am Schafberg, ab 15:45 Einlass

Czartoryskigasse 190-192, 1170 Wien, Österreich

Url: http://www.janousek.cc

Christmas Gospel jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

elisabeth @ janousek.cc