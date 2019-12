Der Countdown läuft - nur noch 3 Tage bis zum legendären SKI OPENING SCHLADMING

Einladung zum Come-Together mit den Künstlern vom Skiopening Schladming - 06. DEZEMBER 2019!

Graz (OTS) -

Schladming startet mit dem legendären Ski-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn in die Wintersaison 2019/20. Tausende Ski- und Musikbegeisterte werden gemeinsam mit TOP-DJ's Dimitri Vegas Like Mike, Timmy Trumpet u.v.m. den musikalischen Startschuss in den Winter einläuten und für Party-Stimmung im Planai-Stadion sorgen.

Wir laden Sie recht herzlich zum Come-Together sowie zum Opening-Konzert am 6. Dezember ein:

Come- Together mit den Künstlern: Treffpunkt um 12 Uhr bei der Planai - Bergstation (individuelle Auffahrt mit der Planai - Seilbahn)

Ski-Opening Schladming: Pressebereich im WM-Saal in der Hohenhaustenne Schladming (Gewölbe) Einlass ab 14 Uhr.

Für die kulinarische Verpflegung ist gesorgt!

Akkreditierungen sowie Berg- und Talfahrttickets für die Planai-Seilbahn sind ab 11 Uhr am Infopoint im Planet Planai Schladming erhältlich.

Wir bitten um Anmeldung bis 4. Dezember und freuen uns auf einen fulminanten Konzertabend!

TIMETABLE - Freitag , 6.12.2019

14:00 Uhr Einlass

15:00 Uhr Darius & Finlay

16:00 Uhr Wildstylez

16:55 Uhr Da Tweekaz

18:00 Uhr Mike Williams

19:00 Uhr Lost Frequencies

20:00 Uhr W&W

21:00 Uhr Timmy Trumpet

22:00 Uhr Dimitri Vegas & Like Mike

23:15 Uhr Endshow: Rock Harmonix

Mario Krainz

presse @ schwarzlsee.at

+43 6769600422

Weiter Presseinformationen zu den Künstlern und zum Festival finden Sie direkt hier!

Tickets auf www.oetickets.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Weitere Informationen finden Sie auf: www.skiopeningschladming.com, www.facebook.com/SkiopeningSchladming und www.schwarzlsee.at

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Mario Krainz | Presse

Tel.: +43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at