RevitaLash® Cosmetics gibt Erweiterung von Farbkosmetiklinie durch Augenbrauenstift Hi-Def Brow Pencil bekannt

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RevitaLash® Cosmetics, ein Mediziner-geführter Pionier und Marktanteilführer auf dem Gebiet der Wimpern- und Augenbrauen-Pflege*, gibt die Markteinführung seines ersten Augenbrauenstifts, des Hi-Def Brow Pencil, bekannt. Dieser multi-funktionale, langanhaltende, wasserfeste Augenbrauenstift sorgt mit seiner mischbaren, nicht-klebenden Formel für natürliche haarähnliche Konturen und einen vollen, kräftigen Brauen-Look.

Hi-Def Brow Pencil weltweit eingeführt

"Wir freuen uns sehr über die Einführung unseres neuen Hi-Def Brow Pencil, unseres allerersten Stifts, der die Augenbrauen hervorhebt und definiert und dabei einen vollen und gesunden Look kreiert. Gerne integrieren wir die für uns so charakteristischen langfristigen Nutzen für die Haargesundheit in ein Produkt, das eine sofortige Wirkung zeigt," freut sich Lori Jacobus, die Vorsitzende von RevitaLash Cosmetics.

Der Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics, Michael Brinkenhoff, M.D., bemerkt: "Das Vitamin E in der Formel sorgt für eine natürliche Pflege und antioxidative Hautunterstützung, während Polymere gleichzeitig eine nachhaltige Wirkung über eine bis zu zehnstündige Tragezeit erzielen."

Das Produkt eignet sich besonders dafür, dünne oder übermäßig gezupfte Augenbrauen auszugleichen und mit wenigen Linien formlose Augenbrauen zu konturieren. Die drei Universalfarben Soft Brown, Warm Brown und Cool Brown harmonieren perfekt mit jedem Haar- und Haarfarbton. Der Präzisionsapplikator imitiert haarähnliche Konturen und ermöglicht eine einfache und präzise Linienführung für natürliche und markante Effekte. Der Stylingpinsel verbindet die Farben harmonisch und formt gleichzeitig die Brauen.

Der Hi-Def Brow Pencil ist dermatologisch getestet, enthält keine Öle, Parabene, Phthalate oder Duftstoffe und wurde vegan und ohne Tierversuche hergestellt.

Weltweit ab Dezember 2019 in ausgewählten Salons und Spas sowie auf revitalash.com für 30 USD erhältlich.

Informationen zu RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Das Sortiment des im Jahr 2006 gegründeten Unternehmens umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und Spezialgeschäften in 64 Ländern erhältlich. Als Unterstützer gemeinnütziger Brustkrebs-Initiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil der Einnahmen für Forschungs- und Bildungsinitiativen und leistet somit nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr über einen Beitrag zugunsten der Brustkrebs-Gemeinschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.revitalash.com [RevitaLash Advanced ist nicht in Kalifornien erhältlich].

*NPD, Kategorie Wimpern- und Brauenpflegemittel 2017 vs. 2018.

