Das war der 15. Wiener Herz-Kreislauf Event

Wien (OTS) - November 2019 – 4300 Menschen in Wien haben aktiv am Herz-Kreislauf Event 2019 teilgenommen. Sie wissen heute besser über ihren Gesundheitszustand Bescheid. Die TeilnehmerInnen haben unter anderem gelernt sich selbst den Blutdruck zu messen und kennen die wichtigsten Faktoren für einen gesunden Lebensstil. Welche digitalen Gesundheitsassistenten im täglichen Leben unterstützen können, war in diesem Jahr der Informationsschwerpunkt beim 15. Wiener Herz-Kreislauf Event.

An Koronaren Herzerkrankungen sterben in Österreich, so wie in der gesamten westlichen Welt, die meisten Menschen. „Es wäre einfach das zu ändern, aber es ist nicht leicht das Bewusstsein dafür in die Köpfe der Menschen zu bringen“ , sagt Univ.-Prof. Dr. Dieter Magometschnigg, medizinischer Leiter des Herz-Kreislauf Events.



Der Herz-Kreislauf Event geht seit 15 Jahren dorthin wo die Menschen leben, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen. An gratis Gesundheits-Checkpoints erfahren BesucherInnen Wege zur Selbstmessung. BeraterInnen informieren über Angebote zur Optimierung des persönlichen Lebensstils oder geben die Empfehlung ärztlichen Rat in Anspruch zu nehmen.

„Wir wollen die Menschen informieren, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen erst spürt, wenn es bereits sehr ernst um die eigene Gesundheit bestellt ist. Seit 15 Jahren machen wir mit dem Herz-Kreislauf Event Lebensstiländerungen erlebbar und erheben 10.000e anonyme und standardisierte Gesundheitsdaten aus der Bevölkerung“ , erklärt Johannes Thonhauser, Veranstalter des jährlichen Wiener Herz-Kreislauf Events.

Reporting 2019

Die große Zahl der anonym erhobenen Daten macht sichtbar welche Wirkung der Herz-Kreislauf Event über die Jahre entwickelt hat. Die Auswertungen zeigen, wie wichtig in einer Großstadt wie Wien die Information zur Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen ist. Ebenso ist eine Weiterleitung zur Behandlung durch einen Mediziner essentiell, wenn erhöhte Werte festgestellt werden.

Verantwortung für ein langes und gesundes Leben

Zahlreiche Unterstützer und Sponsoren begleiten den Wiener Herz-Kreislauf Event schon seit vielen Jahren.

Die Wiener Gesundheitsförderung mit umfangreichen Informationen und Interaktionen rund um einen gesunden Lebensstil. Die Firma Boso mit hochwertigem Equipment zur Selbstmessung sowie der professionellen ABI Diagnose. Das Blutdruck SMS Service ermöglicht ein individuelles Blutdruckmanagement und fallweise die bestmöglichen Therapiesteuerung.

Auch 2019 war das Angebot der Bristol-Myers, Squibb/Pfizer Kooperation, rund um das Thema Vorhofflimmern und Schlaganfall von höchstem Interesse beim Publikum.



Weitere Partner wie die Lugner City, das SCN, Columbus Center, EKZ Riverside aber auch das SeniorInnen Büro der Stadt Wien oder die Helfer Wiens unterstützen den Kampf gegen die Todesursache Nr. 1, die Koronaren Herzkrankheiten.

Im Herbst 2020 wird der 16. Wiener Herz-Kreislauf Event stattfinden.

