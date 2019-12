Expertenforum für wissensdurstige HR Spezialisten

SCHUHFRIED präsentiert Lösungen für die Personalauswahl der Zukunft

Mit unserem Testsystem bieten wir Kunden der unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit, ihre Personalauswahl effizient und zielgerichtet zu gestalten Stefan Potyka, CSO bei SCHUHFRIED

Wien/Mödling (OTS) - Am 28. November haben sich rund 50 Experten des HR-Bereichs in der Wiener Innenstadt zusammengefunden. Ziel des „Expertenforum HR“ war es, eine Plattform für den fachlichen Austausch und die Vernetzung von Experten untereinander zu schaffen. Zudem lud die veranstaltende SCHUHFRIED GmbH aus Mödling einen renommierten Vortragenden aus dem HR-Bereich ein.

In seiner Keynote bot Prof. Dr. Martin Kersting den interessierten Zuhörern Lösungsansätze zu aktuellen Herausforderungen im Personalmanagement wie etwa dem Personalmangel. Er zeigte den Anwesenden Wege auf, um ihre eigene Wahrnehmungsbarriere zu durchbrechen und Bewerber nicht vorschnell auszusortieren. Die durch den Vortragenden thematisierten Herausforderungen sind auch SCHUHFRIED bekannt. Das Unternehmen präsentierte sich daher nicht nur als Veranstalter eines facettenreichen Events, sondern auch als Anbieter digitaler psychologischer Tests für die Personalauswahl.

Digitale psychologische Tests revolutionieren den HR-Sektor

„Mit unserem Testsystem bieten wir Kunden der unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit, ihre Personalauswahl effizient und zielgerichtet zu gestalten“ , so Stefan Potyka, CSO bei SCHUHFRIED, über das umfangreiche Leistungsportfolio des Unternehmens. Dieses konnten die Teilnehmer direkt vor Ort oder aber im Anschluss an die Veranstaltung auf ihrem mobilen Endgerät ausprobieren. Diese Flexibilität ermöglicht der neue Test “INT” – das Inventar zur Testung kognitiver Fähigkeiten. Aufgrund der Durchführbarkeit via Smartphones und Tablets haben Personalverantwortliche die Möglichkeit eine Vorauswahl Ihrer Bewerber zu treffen unabhängig von deren Standort, zeitlicher Verfügbarkeit und technischem Know-how.

Anwesende des Expertenforums im Palais Ofenheim schätzten besonders die Kombination des fesselnden Vortrags mit den Einblicken in aktuelle Trends und dem angeregten Austausch unter Kollegen. Aufgrund der positiven Resonanz ist bereits ein weiteres Expertenforum für nächstes Frühjahr geplant.



Über SCHUHFRIED:

SCHUHFRIED ist das erste Unternehmen weltweit, das ein digitales

psychologisches Testsystem entwickelte: Das Wiener Testsystem (WTS). Insgesamt werden jährlich mehr als 13 Millionen Testungen mit dem Wiener Testsystem durchgeführt – für Personalauswahl und Eignungsdiagnostik, Fahreignung,Neuropsychologie, Forschung und im Hochleistungssport. Das 1947 gegründete amilienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Mödling nahe Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Vivien Marx

Marketing & Communications

SCHUHFRIED GmbH

Hyrtlstraße 45, 2340 Mödling, Austria

Tel.: +43 2236 42315-64

marx @ schuhfried.at