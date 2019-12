Salzburg AG knackt 100.000-Internet-Kunden-Marke

CableLink ist das beste Internet österreichweit

Salzburg (OTS) - 100.000 Internet-Kunden – diese Marke hat die Salzburg AG nun geknackt. Ein Zeichen für die Zufriedenheit der Salzburgerinnen und Salzburger, die das beste Internet im Bundesland nutzen. Das bestätigt nun auch offiziell das Internet-Fachmagazin ‚connect‘. Das Unternehmen freut sich über 921 von 1.000 möglichen Punkten beim ‚connect‘-Test. Mit diesem „sehr guten“ Testergebnis erreichte die Salzburg AG sowohl bei den lokalen Anbietern als auch im österreichweiten Vergleich den ersten Platz.



Schon jetzt haben 92,8 Prozent der Salzburger Bevölkerung Potential für das superschnelle Internet der Salzburg AG mit mehr als 300 Megabit pro Sekunde. Über 100.000 Kunden sind es seit November, die bereits aktiv das ausfallsichere Highspeed-Internet nutzen. Zudem hat es sich die Salzburg AG gemeinsam mit dem Land Salzburg zum Ziel gesetzt, alle Salzburgerinnen und Salzburger bis 2030 mit 1 Gigabit pro Sekunde schnellem Internet zu versorgen. Dafür investiert das Unternehmen bis 2030 250 Mio. Euro in den Breitbandausbau. Im Frühjahr 2019 hat das Unternehmen für 4,4 Mio. Euro außerdem 5G-Lizenzen erworben. „Mit der Ersteigerung der Frequenz für die nächsten zwanzig Jahre haben wir eine wichtige Investition in die Zukunft getätigt“, erklärt Vorstandssprecher Leonhard Schitter den Zukauf und setzt fort, „Der Telekom-Bereich ist jener Unternehmensbereich, in dem wir im größten Wettbewerb stehen und der auch aus meiner Sicht, Stichwort Digitalisierung, für die Zukunft der Salzburg AG besonders wichtig ist. Umso mehr freut es mich nun auch offiziell die Bestätigung bekommen zu haben, dass wir das beste Internet anbieten.“



Bestes Internet in Österreich

Das Fachmagazin ‚connect‘ bestätigt, die Salzburg AG hat das beste Internet im gesamten Bundesland. Sogar im österreichweiten Vergleich liegt das Unternehmen auf Platz 1. Mit Bestleistungen in den Bereichen Datenmessung, Webservices und Web-TV setzt sich das Unternehmen im Test an die Spitze aller österreichweit getesteten Provider. Die Ergebnisse beweisen einmal mehr, dass regionale Anbieter den ‚Big Playern‘ die Stirn bieten können. Die ‚connect‘-Experten raten Kundinnen und Kunden sogar auf lokale Anbieter zurückzugreifen, da diese im Test deutlich besser abschnitten als die großen Player. Mit 921 von 1.000 möglichen Punkten und dem Urteil ‚sehr gut‘ schaffte die Salzburg AG es als einziger Internetanbieter im Test über die 900 Punkte Marke.



Testsiegerbonus und Upgrade



Für alle, die nun auch CableLink von der Salzburg AG haben möchten, gibt es bis zum 31. Dezember noch den Testsiegerbonus. Alle Neukunden erhalten hier das Internet sechs Monate gratis und als Bonus schenkt die Salzburg AG noch zwei Monate extra dazu. Für alle bestehenden Kunden gibt es auch gute Neuigkeiten: Durch den laufenden Ausbau der Netze wurde im Oktober für alle Bestandskunden eine kostenlose Bandbreitenerhöhung von rund 50 Prozent umgesetzt bzw. freigeschaltet. Das bedeutet noch schnelleres Surfen, ohne versteckte Kosten.

