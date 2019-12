Lippenbehandlungen mit Hyaluronsäure der neuen Generation in der Ordination Entdecke Schönheit in Wien und Niederösterreich

Die Auswahl einer hochwertigen Hyaluronsäure und die richtige Injektionstechnik machen den entscheidenden feinen Unterschied zwischen natürlich schönen und „aufgespritzten“ Lippen aus.

Wien/Pressbaum (OTS) - Volle, schöne Lippen zu haben, die Sinnlichkeit ausstrahlen, ist ein Wunsch vieler Frauen, der mit der richtigen Hyaluronsäure erfüllbar ist. Wer Wert auf ein natürliches Ergebnis legt, ist in der Ordination Entdecke Schönheit in Wien und Pressbaum in den besten Händen. Denn hier wird Hyaluronsäure der neuen Generation verwendet, die die Dynamik des Gesichts für eine natürliche Ausstrahlung erhält. Die innovative, patentierte Technologie ermöglicht, dass sowohl eine maßvolle Betonung der Kontur als auch eine effiziente Vergrößerung der Lippen mit einer Ampulle möglich sind. Die bisher kostspielige Kombination von zwei unterschiedlichen Fillern für Volumen und Kontur, erübrigt sich dadurch. Der Preis für eine Behandlung der Lippen mit 1 Ampulle Hyaluronsäure beträgt 395 Euro.

