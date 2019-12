Der Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas, gratuliert: 10 Jahre EU-Vertrag von Lissabon

Europaparlament wurde deutlich gestärkt / EU-Vertrag stößt auch an Grenzen / Diskussion im Haus der Europäischen Union

Wien (OTS) - "Vor genau zehn Jahren ist der EU-Vertrag von Lissabon und die Grundrechtecharta in Verfassungsrang in Kraft getreten. Das war ein Meilenstein in der Geschichte der EU. Das Europäische Parlament wurde dadurch deutlich gestärkt. Der Vertrag stößt aber heute wegen der globalen Herausforderungen und inneren Spannungen an seine Grenzen, die wir in der Konferenz über die Zukunft Europas überwinden müssen", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments, zum heutigen 10. Jubiläum des Vertrags von Lissabon. Morgen, Montag, gibt es dazu eine spannende Diskussionsrunde im Haus der EU in Wien.



"Soziale Grundrechte, Elemente der direkten Demokratie, der Zusammenhang zwischen den Wahlen zum Europäischen Parlament und der Zusammensetzung der Europäischen Kommission, die ökosoziale Marktwirtschaft und das Europaparlament als vollständig gleichberechtigter Gesetzgeber neben dem Rat der Mitgliedstaaten müssen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Europas vollständig durchgesetzt werden", sagt Karas.

"Eine zukunftsgewandte Europäische Union muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Daher setze ich mich dafür ein, die Bürgerinnen und Bürger in die Konferenz zur Zukunft Europas stark einzubinden", sagt Karas. "Herzlich lade ich zu einer Kooperationsveranstaltung mit dem Bürgerforum Europa morgen ein“:

10 Jahre Lissabon Vertrag

- Was sollen die nächsten 10 Jahre der EU bewirken?"

Zeit: 2. Dezember 2019, ab 18:30 Uhr (Einlass ab 18:00)

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Moderation: Thomas Miedler

Teilnehmer: Vizepräsident Othmar Karas, Johannes Voggenhuber, Nini Tsiklauri, Aktivistin, Elodie Arpa, European Student Think Tank und Nikolas Kamke, Pulse of Europe

