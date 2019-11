Grüne Wien: Christian Tesar neuer Landesgeschäftsführer

Wien (OTS) - Beim heutigen Parteirat wurde Christian Tesar zum neuen Landesgeschäftsführer der Grünen Wien gewählt. Er löst damit Angela Stoytchev nach neun Jahren ab, die in die Bundespartei wechselt. Tesar (52) war mehrere Jahre Obmann der Wiener Arena und ist seit 2004 bei den Grünen Wien. Er absolvierte berufsbegleitend das Studium zum akademischen Organisations- und Personalentwickler und ist in diesem Bereich seit 2013 für die Partei tätig. Politische Erfahrung sammelte der Wiener von 2010 bis 2019 als Grüner Klubobmann in Rudolfsheim-Fünfhaus. „Ich möchte den Erneuerungsprozess, der bei den Grünen begonnen wurde, weiterführen und auf allen Ebenen umsetzen. Mein Ziel ist ein topmotiviertes und kompetentes Team, das die Partei bestmöglich dabei unterstützt, einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in einem so wichtigen Jahr für die Wiener Grünen“, so Tesar.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

Tel. 01 4000-81814

presse.wien @ gruene.at

wien.gruene.at