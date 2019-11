ATV-Frage der Woche: 45% der SPÖ-WählerInnen glauben noch an Rendi-Wagner – Doskozil wäre für viele aber gute Alternative

"ATV Aktuell: Die Woche", diesen Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Das Diskussionstrio Meinrad Knapp, Peter Hajek und Thomas Hofer blickt am Sonntag wieder auf eine ereignisreiche Polit-Woche zurück. Mitten in der aktuellen SPÖ-Führungskrise widmet sich auch die ATV-Frage der Woche, die Meinungsforscher Peter Hajek wieder für „ATV Aktuell: Die Woche“ am Sonntag gestellt hat, diesem Thema. Auf die Frage „Welcher Person trauen Sie am ehesten zu, eine Trendwende zum Positiven bei der SPÖ herbeizuführen?“ antworten 45% der SPÖ-WählerInnen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Ihr härtester Konkurrent ist Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. 21% der SPÖ-UnterstützerInnen glauben, er könnte die Roten wieder zur alten Stärke führen. In der Gesamtbevölkerung und demnach auch bei allen anderen Wählerschichten liegt der Landeshauptmann klar auf Platz 1.

Peter Hajeks Fazit dazu lautet: „Pamela Rendi-Wagner hat nach wie vor Rückhalt in der eigenen Parteiwählerschaft. Wenn es einen Konkurrenten gibt, dann Landeshauptmann Doskozil, der aber verkündet hat, nach der Landtagswahl im Burgenland zu bleiben. Doskozils Vorteil wäre, dass er in alle anderen Parteiwählerschaften hineinstrahlt. Sogar bei Grünen-Wählern kann Doskozil (15% Zustimmung) gegenüber Rendi-Wagner (10%) punkten.“

Außerdem Thema in der Sendung: Die FPÖ, die sich ebenfalls im Krisen-Modus befindet. Gesprochen wird da natürlich auch über Ex-Chef Heinz-Christian Strache und den möglichen endgültigen Partei-Ausschluss. Beleuchtet wird am Sonntag auch der Untersuchungsausschuss zur Casinos-Affäre, der diese Woche von SPÖ und NEOS beschlossen wurde. Letzter Programmpunkt sind wie immer die Tops und Flops der Woche.

