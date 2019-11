Dziedzic zum Welt-Aids-Tag: Mehr Geld für Prävention dringend notwendig

Zahl der Neuinfektionen in Österreich noch immer erschreckend hoch

Wien (OTS) - Laut einer Statistik der AIDS-Hilfe wird in Österreich täglich mindestens eine HIV-Neudiagnose gestellt. Diese Zahl ist bereits seit mehreren Jahren auf ähnlichem Niveau. „Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Daher ist das Verhindern von weiteren Infektionen mit dem HI-Virus dringend notwendig. Ausreichende Ressourcen und Investitionen in die Prävention sind daher notwendige Maßnahmen“, fordert Ewa Ernst-Dziedzic, stv. Klubobfrau der Grünen, anlässlich des internationalen Welt-Aids-Tages am 1. Dezember.

Für jene Menschen, die den HI-Virus tragen bzw. an Aids erkrankt sind, fordert Ernst-Dziedzic einen einfachen und schnellen Zugang zu einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgung. „Hier müssen dringend konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Auch für die Neuinfektionen muss die Kostenübernahme des Medikaments PEP gewährleistet werden. Wer Unterstützung bekommt, darf nicht willkürlich entschieden werden. Darüber hinaus brauchen wir dringend mehr Aufklärung und Information“, fordert Dziedzic und erläutert: „Das Risikobewusstsein für HIV-Infektionen ist generell immer noch viel zu gering. Mehr Information an Bildungsinstituten und eine angemessene Behandlung des Themas an Schulen ist hier vorrangig. So lange es wenig Wissen gibt, gibt es viel Raum für Vorurteile. Eines der Vorurteile ist nach wie vor, dass die Ansteckung nur bestimmte Gruppen betrifft. Das ist für viele Jugendliche ein Spiel mit dem Feuer. Ein Sexualkundeunterricht an Schulen, in dessen Rahmen auch über Aids und HIV-Prävention aufgeklärt wird, ist daher unerlässlich."

