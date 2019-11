Neue Schule – Neuer Straßenraum

Wien (OTS/RK) - 14 Millionen Euro investierte die Stadt Wien für den modernen Zubau der „Stadtteilschule Mittelgasse“. Die Schule bekam neun zusätzliche und top ausgestattete Klassen, einen Turnsaal, der alle Stückchen spielt, und einen neugestalteten Außenbereich. „330 Kinder sind hier täglich unterwegs. Wir möchten daher den Straußenraum an diese Anforderungen anpassen.“ erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, der zudem auf die bevorstehende Tausch der Wasserrohre in der Mittelgasse hinweist. „Der perfekte Zeitpunkt für eine Neugestaltung“, so der Bezirksvorsteher.

Eltern und BewohnerInnen sprechen bei den Plänen der Umgestaltung mit

Der Bezirk will nun in den Straßenraum rund um die Schule investieren. Betroffen sind die Mittelgasse zwischen Wallgasse und Aegidigasse und die Spalowskygasse. „Wir sprechen über eine neue Gestaltung mit den unmittelbar Betroffenen und laden daher die Eltern der Kinder und BewohnerInnen ein“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. Am 3. Dezember um 18.30 Uhr findet im Multifunktionsraum der Schule (Eingang Spalowskygasse 5, 1. Stock) das erste Gespräch statt. Mit dabei sind auch die Planungsfachleute des Bezirkes. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mitzureden. Die Umgestaltung der beiden Abschnitte könnte bereits im nächsten Jahr erfolgen. Vorher müssen die Wasserrohre ausgetauscht werden.

