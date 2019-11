Toto: 18 Dreizehner in Garantierunde zu je 5.555,50 Euro

Garantie 13er auch in Runde 48B - 100.000 Euro garantiert

Wien (OTS) - Die 100.000 Euro, die anlässlich der Garantierunde im Dreizehner Gewinntopf der Runde 48A lagen, machten sich 18 Spielteilnehmer zunutze: Sie alle tippten einen Dreizehner und gewannen damit jeweils 5.555,50 Euro. Fünf Dreizehner wurden in NÖ erzielt, je drei in Wien und in der Steiermark, je zwei in Tirol und über win2day sowie je einer in Kärnten, Salzburg und Vorarlberg.

In der Torwette geht der Jackpot in eine weitere Runde, da es abermals niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig vorherzusagen. Der Gewinntopf wird am Wochenende die 80.000 Euro Marke überschreiten.

Annahmeschluss für die Runde 48B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48A

18 Dreizehner zu je EUR 5.555,50 250 Zwölfer zu je EUR 39,30 1.480 Elfer zu je EUR 0,90 4.825 Zehner zu je EUR 0,50 2.531 5er Bonus zu je EUR 0,40

Der richtige Tipp: 2 2 2 X X / 2 1 2 1 X 2 1 2 1 2 X X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 78.172,08 Torwette 2. Rang: 32 zu je EUR 37,90 Torwette 3. Rang: 464 zu je EUR 3,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 126.239,94

Torwette-Resultate: 1:+ 1:2 0:1 2:2 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at