AVISO: SDG-Award Verleihung am 4. Dezember 2019 im Parlament

Auszeichnung für Nachhaltigkeit wird in den Kategorien Unternehmen, Jugend, Medien, Städte und Gemeinden vergeben

Wien (PK) - Der Präsident des Nationalrats und der Senat der Wirtschaft laden zur Verleihung des Austrian SDG-Awards in das Parlament in die Hofburg. Bei dem Galaabend werden Pioniere der Umsetzung von UN-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals - SDGs) ausgezeichnet.

Der Preis wird seit 2017 vom Senat der Wirtschaft an österreichische Unternehmen, die die UN-Nachhaltigkeitsziele in ihre Prozesse umfassend integriert haben, verliehen. Dieses Jahr wird der Austrian SDG-Award darüber hinaus in den Kategorien Jugend, Medien, Städte und Gemeinden vergeben.

Nationalratspräsident Wolfang Sobotka hat den Ehrenschutz des Austrian SDG-Awards übernommen. Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek wird er die Verleihung vornehmen.

Veranstaltung: Austrian SDG-Award Gala

Zeit: Mittwoch, 4. Dezember 2019, 18.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Josefsplatz, 1010 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) red

