PV-Wahlen: FSG-GÖD Wahlergebnis ist Auftrag für starke Opposition

Dank an WählerInnen, FSG-KandidatInnen und MitarbeiterInnen

Wien (OTS) - „Unsere Kandidatinnen und Kandidaten waren im ganzen Land sehr engagiert und informativ unterwegs, um die Kolleginnen und Kollegen von unseren Forderungen und unserer Tätigkeit als Personalvertreterinnen und Personalvertreter zu überzeugen. Leider ist sich trotzdem kein Plus vor dem Gesamtergebnis ausgegangen. Das Wahlergebnis ist ein Auftrag für eine starke Opposition,“ kommentiert FSG-GÖD Vorsitzender Hannes Gruber das Ergebnis der diesjährigen Personalvertretungswahlen des Bundes, bei dem die FSG-GÖD laut derzeitigem Auszählungsstand 25,33 Prozent der Stimmen und damit den 2. Platz erreichte. ****

Trotz Verlusten beim Gesamtergebnis hat die FSG-GÖD laut derzeitigem Auszählungsstand in folgenden Bereichen erfreuliche Ergebnisse erzielt:

Die FSG-PflichtschullehrerInnen in Kärnten haben Plus 4,3 Prozent dazugewonnen und damit eine Mehrheit von 75,5 Prozent erzielt.

Bei den PflichtschullehrerInnen in Vorarlberg konnte die FSG mit einem Plus von 3,5 Prozent ihre Mehrheit auf 68,7 Prozent ausbauen.

Die FSG-PflichtschullehrerInnen in Burgenland haben ebenfalls 2 Prozent dazugewonnen und damit eine Mehrheit von 64,6 Prozent erlangt.

Zugewinne von rund 2 Prozent können auch die FSG-PflichtschullehrerInnen in Wien verzeichnen.

Bei den burgenländischen BerufsschullehrerInnen ist es der FSG gelungen, mit einem Plus von 9,3 Prozentpunkten die Mehrheit von 51 Prozent zu erreichen.

Die FSG-BerufsschullehrerInnen Wien konnten ihre Mehrheit mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 68,7 Prozent ausbauen.

In der Präsidentschaftskanzlei hat die FSG 12,7 Prozent dazugewonnen und damit mit 67,6 Prozent eine Zwei-Drittel-Mehrheit erzielt.

Im Bundeskanzleramt ist es gelungen die FSG-Mehrheit mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 56,5 Prozent auszubauen.

Im Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport, das es 2014 noch nicht gab, schaffte die FSG mit 46,3 Prozent die relative Mehrheit.

100 Prozent der Stimmen erzielte die FSG bei der Datenschutzbehörde.

Die Mehrheit hat die FSG auch weiterhin im Sozialministerium mit 76,9 Prozent, im Infrastukturministerium mit 61,2 Prozent, in der Hoheitsverwaltung der Post- und Fernmeldebediensteten mit 57,7 Prozent und im Innenministerium mit 52,2 Prozent.

Im Rechnungshof konnte die FSG um 24,8 Punkte auf 39,9 Prozent zulegen.

„Auch wenn sich kein Plus vor dem Gesamtergebnis ausgegangen ist, freuen mich die Zugewinne in einzelnen Bereichen. Wir werden uns in den nächsten Wochen genau ansehen, wo unsere Schwächen liegen und wo wir uns noch verbessern können. Ich möchte mich bei unseren Wählerinnen und Wählern bedanken und kann ihnen versichern, dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, um die Kolleginnen und Kollegen in arbeitsrechtlichen Belangen zu unterstützen und konsequent zu vertreten. Mein besonderer Dank gilt den Kandidatinnen und Kandidaten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen, die die FSG-GÖD in den letzten Wochen und Monaten mit ihrem unermüdlichem Einsatz unterstützt haben“, so Gruber abschließend. (Schluss)

