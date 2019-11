Heinz Marecek, Mercedes Echerer, Cornelius Obonya und Max Müller beim „ORF NÖ-Advent der Stars“

Von 5. bis 8. Dezember: Viele Publikumslieblinge beim "Grafenegger Advent" und auf Radio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. Dezember erstrahlt Schloss Grafenegg (an der S 5 nahe Krems gelegen) auch heuer im vorweihnachtlichen Glanz. Im Schlosshof, in den Prunkräumen und im Schlosspark zeigen rund 140 Aussteller jeweils von 10 bis 19 Uhr ihr kunstvoll gefertigtes Handwerk.

In der ehemaligen Reitschule beim Auditorium wiederum treten beim „ORF NÖ Advent der Stars“ täglich um 13.00 Uhr und um 16.00 Uhr Publikumslieblinge mit literarisch-musikalischen Darbietungen auf. Alle Auftritte werden aufgezeichnet und sind von 19. bis 22. Dezember jeweils um 20.04 Uhr auf Radio NÖ zu hören.

Beim „So schmeckt NÖ-Hüttendorf“ werden an 40 Ständen regionale kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Eigene Kinderprogramme laden die jungen Besucherinnen und Besucher ein, darunter am Sonntag um 14.30 Uhr in der Reitschule „Kasperl und Strolchi“ mit Christina Karnicnik. Am Donnerstag, Freitag und Samstag steht – ebenfalls um 14.30 Uhr in der Reitschule – ein „Adventliches Sing-Mit“ mit Norbert Hauer und dem Bläserquartett Rossatz auf dem Programm.

Am Sonntag, 8. Dezember wird um 10.00 Uhr ein katholischer Gottesdienst in der Reitschule gefeiert und live auf Radio NÖ übertragen. Zelebrant ist Prälat Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokal- und Instrumentalensemble der Studienrichtung Kirchenmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Literarisch-Musikalisches beim „ORF NÖ-Advent der Stars“

Donnerstag, 5.12.:

Bühnen- und Fernsehliebling Heinz Marecek & die „Christmas All Stars“ – auf Radio NÖ zu hören am 20.12. um 20.04 Uhr.

Freitag, 6.12.:

Schauspielerin Mercedes Echerer & das Klassik-Ensemble Wild –

auf Radio NÖ zu hören am 22.12.

Samstag, 7.12.:

Schauspieler Cornelius Obonya & Caroline Kreutzberger mit Band – auf Radio NÖ zu hören am 21.12.

Sonntag, 8.12.:

„Rosenheim-Cop“ Max Müller & Harfenistin Elisabeth Goritschnig“ – auf Radio NÖ zu hören am 19.12.

Bauernkrapfen und Glühmost für „Licht ins Dunkel“

Am Samstag, 7. Dezember werden Radio- und Fernseh-Moderatorinnen und -Moderatoren des ORF Niederösterreich von 11 bis 19 Uhr vor dem Auditorium frische Bauernkrapfen verteilen und heiße Getränke ausschenken – und zwar für eine Spende zugunsten von „Licht ins Dunkel.

11.00 – 13.00 Uhr: Jennifer Frank & Thomas Birgfellner

13.00 – 15.00 Uhr: Alice Herzog & Robert Morawec

15.00 – 17.00 Uhr: Christina Meister & Karl Trahbüchler

17.00 – 19.00 Uhr: Jessica Schwarz & David Pearson

Nähere Informationen zum „Grafenegger Advent“ auch im Internet unter noe.orf.at und www.grafenegg.com

Volksmusik und Klassik

Der Grafenegger Advent bietet auch das Umfeld für Abend-Veranstaltungen im Auditorium:

Das „NÖ Adventsingen mit Krippenspiel“ der Volkskultur Niederösterreich findet am 5. und 6. Dezember um 19.00 Uhr statt – das Konzert wird aufgezeichnet und ist auf Radio Niederösterreich am 23.12. um 20.04 Uhr zu hören.

Die Weihnachtskonzerte mit dem Tonkünstler Orchester Niederösterreich stehen am 7. und 8. Dezember um 19.00 Uhr auf dem Programm. Gespielt werden Werke von Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at