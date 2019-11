Gala "Helfen mit Herz": Fest der Menschlichkeit im ORF-Landesstudio Burgenland

Eisenstadt (OTS) - In der ORF-Burgenland-Serie "Helfen mit Herz" werden seit zwei Jahren Menschen porträtiert, die sich mit ihrem freiwilligen Engagement in den Dienst der guten Sache stellen. 80 Menschen hat ORF-Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller in Radio, Fernsehen und Internet vorgestellt.

Gestern Abend, 27. November 2019, wurden die "Helfer mit Herz" bei einer Gala im Landesstudio Burgenland im Beisein von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor den Vorhang geholt. Stargast "Die Mayerin" gab ein exklusives Konzert für die engagierten "Helferinnen und Helfer mit Herz". Durch den Abend führte die Gestalterin der Serie, Patricia Schuller.

"Wenn man die vielen Einzelschicksale sieht, relativiert sich vieles. Wir wollen auch auf diese Seite der Gesellschaft hinweisen, um zu sensibilisieren, um im Alltag das Miteinander zu fördern und aufmerksam zu machen, was die Menschen hier im Burgenland bewältigen", sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zur Kooperation des Landes Burgenland mit dem ORF.

"Es ist uns ein großes Anliegen, über diese verdienstvollen und ehrenamtlich tätigen Menschen zu berichten und sie somit vor den Vorhang zu holen. Der ORF Burgenland versucht – unter anderem durch Serien wie diese – nahe bei seinem Publikum zu sein. Wir hoffen, das spürt man auch in unserem täglichen Programm", sagt ORF Burgenland-Marketingleiterin Christina Aichner.

Im Rahmen der mittlerweile 80 Folgen umfassenden ORF-Burgenland-Serie „Helfen mit Herz“ wurden Menschen, die sich mit ihrem freiwilligen Engagement in den Dienst der guten Sache stellen, seit Jänner 2018 in Fernsehen, Radio und Online porträtiert. Fortsetzung findet die Serie auch im nächsten Jahr. Der Schwerpunkt wird auf das Thema Pflege gelegt.

