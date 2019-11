AVISO: Hundevorfall – Medientermin in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt

Zwischenstand der Untersuchungen

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 29.11.2019, findet um 11.00 Uhr ein Medientermin zum derzeitigen Stand der Untersuchungen des tragischen Hundevorfalles sowie eine Begehung der Hundezwinger in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt statt.

Der Kommandant des Jagdkommandos, Oberst Philipp Segur-Cabanac, wird den Zwischenstand der derzeit laufenden Untersuchungen präsentieren. Im Anschluss daran können die Hundezwinger besichtigt werden.



Vor Ort bestehen Interview-, Film- sowie Fotomöglichkeiten. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Medientermin herzlich eingeladen. Aus Sicherheitsgründen erhalten nur vorab angemeldete Medien Zutritt zu der Kaserne. Eine Anmeldung ist daher dringend erforderlich.

Anmeldungen sind bitte mit Vor-, Zuname und Medium bis spätestens heute 18.00 Uhr an anna-maria.roth @ bundesheer.at oder telefonisch unter +43 664 622 1173 zu richten.

Zeit

29. November 2019, um 11.00 Uhr

Flugfeld-Kaserne; Treffpunkt Eingang der Kaserne

Flugfeldgürtel 19,

2700 Wiener Neustadt

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Oberst Michael Bauer

Pressesprecher des Bundesministers

TelNr: 0664-6222919

Email: michael.bauer @ bmlv.gv.at