BV Franz Prokop/ Josef Taucher (SPÖ): Photovoltaik-Folien auf dem Dach der U-Bahn-Station Ottakring sind großer Schritt in die Zukunft

Wien (OTS/SPW-K) - Es ist ein zukunftsweisendes Pilotprojekt, das Stadträtin Ulli Sima und Wien-Energie-Geschäftsführer Karl Gruber heute, Donnerstag, im 16. Wiener Gemeindebezirk präsentierten: selbstklebende Photovoltaik-Folien auf dem Dach der U-Bahn-Station Ottakring, die auf einer Fläche von rund 360 Quadratmetern sauberen Sonnenstrom produzieren und damit die Umwelt und das Klima schonen. Damit werden jedes Jahr 62.000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt und mehr als 21 Tonnen CO2 eingespart.

„Ich freue mich über dieses großartige Pilotprojekt mitten in Ottakring, das gleichzeitig ein wichtiges und notwendiges Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel ist. Es verdeutlicht einmal mehr, dass Klimaschutz ortsunabhängig, das heißt insbesondere auch in dicht besiedelten Städten möglich ist“, freut sich Franz Prokop, Bezirksvorsteher in Ottakring, über das Vorzeigeprojekt im Bezirk, das künftig 25 Haushalte über das ganze Jahr mit Strom versorgt.

„Mit den innovativen Photovoltaik-Folien setzen die Stadt Wien und die Wiener Linien neue Maßstäbe in Sachen Energieerzeugung und Klimaschutz. Die Folien sind besonders leicht und flexibel und bedürfen keines Metallunterbaus wie sonst bei Solaranlagen üblich. Selbsthaftend und in allen Farben erhältlich können sie nahezu überall, insbesondere auch an Fassaden angebracht werden. Damit erzeugen wir sauberen Sonnenstrom und sparen gleichzeitig CO2 ein“, sagt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender und Energiesprecher der SPÖ Wien. „Mit der Kraft der Sonne für das Klima und die Menschen in unserer Stadt.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Daniela Mantarliewa

Presse und Online-Kommunikation

+43 1 4000 81922

daniela.mantarliewa @ spw.at

http://www.rathausklub.spoe.at