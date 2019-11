Täglich gewinnen beim höchsten Adventkalender Wiens

Wien (OTS) - Rubbellos präsentiert Adventkalender X-large am Rathausplatz. Österreichische Lotterien spenden im Rahmen eines Gewinnspiels pro Teilnahmekarte 1 Euro für den e.motion -Lichtblickhof und hoffen auf 10.000 Anmeldungen

Der Adventkalender zum Rubbeln zählt seit Jahren zu den Fixpunkten im Sortiment von Rubbellos. Nach dem Vorjahreserfolg gibt es das beliebte Los auch heuer wiederum zweifach: in gewohnter Form und Größe in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien, und in der X-large-Version als 11 mal 5 Meter großen Riesen-Adventkalender auf dem Rathausplatz in Wien.

Pünktlich zum ersten Türchen des herkömmlichen Adventkalenders wird auch der Riesen-Rubbel-Adventkalender am 1. Dezember im Rahmen des Christkindlmarktes auf dem Wiener Rathausplatz eröffnet. Dabei können alle Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren von 1. bis 23. Dezember täglich an drei Verlosungsrunden für das Gewinnspiel teilnehmen, das jeweils um 18, 19 und 20 Uhr stattfindet. Man wirft dazu einfach eine der Teilnahmekarten, die auf dem Rathausplatz verteilt werden, in die Gewinnbox.

Garantiert gewinnen und wer mitmacht, hilft beim Spenden

All jene, die dann gezogen werden, fahren auf einer Scherenbühne die Kalenderwand hoch, rubbeln mit einer überdimensionalen „Münze“ eines der drei Rubbelfelder frei und haben garantiert gewonnen. Denn jedes Rubbelfeld bringt einen Gewinn: Entweder 100 Euro, 150 Euro oder 200 Euro – 70 Euro davon in bar, der Restbetrag in Rubbellosen zum Weiterrubbeln und Gewinnen.

Und jeder, der an der Verlosung teilnimmt, tut noch etwas Gutes: Die Österreichischen Lotterien spenden für jede abgegebene Teilnahmekarte einen Euro an den e.motion - Lichtblickhof. Das Ziel ist hoch gesteckt: mindestens 10.000 Teilnehmer und damit 10.000 Euro soll die Spende betragen, gerne auch mehr. Am Montag, den 23. Dezember gegen 20.00 Uhr wird die Spende vor Ort an den Lichtblickhof übergeben. Der e.motion - Lichtblickhof ist eine Einrichtung, die für Kinder, Jugendliche und Familien, die von traumatischen Erlebnissen, Erkrankung, Tod oder Behinderung belastet sind, da ist und mit Hilfe von Tieren therapeutisch unterstützt.

Mehr Infos: http://bit.ly/Rubbellos-Adventkalender-Rathaus

